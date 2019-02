Terremoto Centro Italia | il sottosegretario Crimi | impossibile ricostruire “com’era

meteoweb.eu

(Di lunedì 18 febbraio 2019) La ricostruzione deldevastato dai terremoti del 2016 non avverrà secondo la formula “com’era dov’era“: lo ha spiegato oggi ilalla presidenza del Consiglio con delega alla ricostruzione Vito, in occasione della presentazione della mappa sui rischi dei comunini. “La ricostruzione non puo’ prescindere da una valutazione dei luoghi e dunque non puo’ esserci una ricostruzione ‘com’era e dov’era’, perche’ cosi’ non si riduce il rischio. Sara’ dunque una ricostruzione che o avverra’ nello stesso luogo, ma con strutture migliori, o in luoghi diversi“, ha dichiaratoL'articolo, il“com’era dov’era” Meteo Web.