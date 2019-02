Tennis | il salto di Cecchinato | ha guadagnato 85 posizioni

Tennis - Musetti pronto al grande salto : “voglio Wimbledon tra i grandi e sogno da numero 1” : Lorenzo Musetti è l’astro nascente del Tennis italiano, dopo aver vinto gli Australian Open junior adesso ha grandi aspettative sulle sue spalle Il primo major non si scorda mai, ma il vero sogno è vincere sull’erba tra i grandi. “Voglio Wimbledon. Poi se sarà un altro Slam lo prendo lo stesso“. E un futuro da top ten? “Va bene, ma non firmo. Se devo sognare, sogno in grande: voglio il numero uno“. ...