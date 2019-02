Tav | Chiamparino | grazie alla Ue dimezzati i costi delle tratte nazionali

Tav - Chiamparino : Ue pronta a finanziarne il 50 per cento : Torino, 18 feb., askanews, - 'Il vicepresidente della Regione Auvergne-Rhone-Alp, Etienne Blanc, che ringrazio, mi ha comunicato una buona notizia: in una riunione con la Commissione, l'Unione Europea ...

Tav - Chiamparino : dimezzati i costi della tratta nazionale : ... e perché il governo Conte-Salvini-Di Maio metta da parte le pantomime elettorali, che mettono a rischio i finanziamenti europei, e si assuma la responsabilità politica di dare il via libera all'...

Chiamparino : “Per la Tav si dimezzeranno i costi sulla tratta nazionale” : «L’Ue ha confermato la disponibilità a finanziare al 50% non solo il tunnel di base della Torino-Lione, ma anche le tratte nazionali di avvicinamento». Lo afferma il presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino, in contatto con il vicepresidente della Regione Auvergne-Rhone-Alp, Etienne Blanc. In questo modo, spiega, «si dimezzerebbe per l...

Tav : Chiamparino - Telt proceda con bandi : ANSA, - TORINO, 18 FEB - "Domani in Telt c'è un appuntamento importante: io mi auguro che per non rischiare, di fronte alle loro responsabilità, si proceda con i bandi per le gare dei due miliardi e ...

Tav - Chiamparino contro l'analisi : "Come affidare a Dracula la sorveglianza della banca del sangue" : La relazione finale dell'analisi costi-benefici per la Tav Torino-Lione è stata resa pubblica e il risultato ha diviso in due non soltanto il governo gialloverde, col Movimento 5 Stelle che si è sempre espresso contro l'opera e la Lega che invece la vorrebbe vedere realizzata, ma anche tra l'opposizione e l'Italia intera. Dal Piemonte arrivano i commenti più negativi che mettono in discussione i numeri emersi dalla relazione e la stessa ...

Tav - Chiamparino : si penalizza Piemonte : Si delinea uno scenario che rischia di penalizzare pesantemente l'economia, lo sviluppo e la condizione ambientale. Ora il governo si assuma la responsabilità di decidere". "I numeri sono il ...

Tav - Chiamparino : analisi definisce solo costi - non benefici : Si delinea uno scenario che rischia di penalizzare pesantemente l'economia e la condizione ambientale delle nostre regioni", commenta il presidente della Regione Piemonte. Chiamparino è tornato a ...

Tav - Chiamparino : si penalizza Piemonte : 13.28 Replica all'analisi costi/benefici sulla Tav il governatore Chiamparino. "Ora è chiaro chi vuole mettere il Piemonte in un angolo. Si delinea uno scenario che rischia di penalizzare pesantemente l'economia, lo sviluppo e la condizione ambientale. Ora il governo si assuma la responsabilità di decidere". "I numeri sono il risultato di un lancio di dadi", dice il presidente dei piccoli industriali torinesi, Alberto. "E' inutile parlare di ...

Tav - Chiamparino attacca Lega e M5S : 'La loro baruffa elettorale mette a rischio soldi degli italiani' : 'Ora che la vicenda è diventata esplicitamente solo politica, alla faccia dell'analisi costi-benefici, è chiaro chi davvero vuole la Tav insieme alle altre opere, come il Terzo Valico, indispensabili ...

Tav - Chiamparino a Salvini : chi tira bombe ai poliziotti sono amici dei suoi alleati : "Salvini verrà a Chiomonte a portare la sua solidarietà alle forze dell'ordine, è giusto, l'ho fatto anche io. Ma si ricordi che chi tira le bombe carta sono gli amici degli amici del suo alleato al ...

Tav - Chiamparino : Di Battista disinforma : 13.52 E' polemica dopo le parole di Di Battista sulla Tav. Tra le reazioni, anche quella del presidente della Regione Piemonte, Chiamparino, che accusa di "propaganda e disinformazione" e dice: le sue "risibili dichiarazioni" confermano che per il M5S "la Tav non s'ha da fare per evidente pregiudizio politico", ora la Lega decida. E non esclude una querela sulle affermazioni fatte. Di Battista ieri, a 'Che tempo che fa', ha ribadito ...

Tav - Chiamparino contro il M5s : "Da Di Maio e Di Battista propaganda e disinformazione" : propaganda e disinformazione alternate in un vero e proprio gioco di squadra. In sintesi, è l'accusa di sergio Chiamparino, reduce dalla partecipazione alla riunione dell'osservatorio sulla Torino-...