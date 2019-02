Tar boccia ricorso Airbnb | ministro Centinaio | ora stop illegalità

Turismo : il Tar boccia Airbnb - dovrà riscuotere cedolare secca : Roma, 18 feb., askanews, - Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso di Airbnb sugli affitti brevi e il portale ora dovrà riscuotere la cedolare secca. Lo afferma la Federalberghi, sottolineando che '...

Venezuela - Maduro : “No a nuovo voto e non vogliamo aiuti”. Mosca boccia bozza Onu : “Usa punta a intervento miliTare” : No a nuove elezioni presidenziali, no all’ingresso in Venezuela degli aiuti umanitari: Nicolas Maduro, in un’intervista alla Bbc, ribadisce le proprie posizioni. “Qual è la logica, il ragionamento per ripetere un’elezione?” è la domanda retorica del leader chavista rispetto alle richieste che arrivano da molti Paesi occidentali, compresa l’Italia che con un mozione approvata dalla Camera non ha riconosciuto Juan Guaidò ma ha ...

Boccia a Bussetti : non offenda docenti del Sud e risponda piuttosto su riTardo del tempo pieno : Le dichiarazioni del ministro Bussetti rilasciate a Caivano stanno suscitando lo sdegno unanime di docenti, sindacalisti e politici. Quanto ha detto al giornalista che lo ha intervistato tradisce la sua ‘milanesità’ e l’avversione agli usi e costumi del meridione. L’ondata di polemiche che lo sta travolgendo strabocca dal web, provocando la reazione sdegnata da parte delle opposizioni in Parlamento. Sul caso interviene ...

Il Fondo MoneTario Internazionale boccia Reddito di Cittadinanza e Quota 100 : Il Fondo Monetario Internazionale ha espresso forte preoccupazione per le scelte del Governo italiano, non risparmiando dure critiche alla vigilia del taglio delle stime del Pil da parte della Commissione Europea. L'FMI ha invitato il Governo a prestare molta attenzione nella "transizione dal Rei al Reddito di Cittadinanza" considerata "la forte evasione fiscale e le dimensioni dell'economia sommersa" dell'Italia, al fine di evitare abusi che ...

MatTarella boccia la "terza via" del governo sul Venezuela : Sulla violenza del regime Venezuelano di Nicolas Maduro contro gli oppositori non può esistere una “terza via” come quella sostenuta finora dal governo italiano. Così il capo dello stato, Sergio Mattarella, ha chiesto oggi una posizione comune di tutta l’Ue sul riconoscimento di Juan Guaidó come nuo

Ansaldo - Tar Lazio boccia ricorso Hitachi su delibera Consob per prezzo OPA : Il TAR del Lazio ha respinto il ricorso promosso da Hitachi contro la delibera Consob, che nel lontano 2016 chiese di aumentare il prezzo dell' OPA su Ansaldo STS a 9,899 euro da 9,5 euro. Va ...

Irlanda boccia accordo con Gran Bretagna - il “Backstop” rischia di far salTare la Brexit : Doppio "no" del governo irlandese, per bocca del suo Tànaiste (vicepremier) e ministro degli Esteri Simon Coveney, alle ipotesi avanzate nelle ultime ore a Londra e da parte del governo polacco per cercare di uscire dall'impasse sulla Brexit. Coveney ha respinto sia l'idea di un accordo bilaterale Dublino-Londra per rendere superfluo il "Backstop" (il dispositivo di sicurezza previsto dall'accordo di ritiro del Regno Unito dall'Ue che ...

Copyright - i Paesi bocciano la riforma europea : rischia di slitTare dopo le elezioni : (Immagine: flickr.com / Clker-Free-Vector-Images) È stato annullato l’incontro previsto per il 21 gennaio tra il Parlamento europeo, la Commissione e il Consiglio (il cosiddetto Trilogo) in cui si sarebbe dovuto raggiungere l’accordo sul testo finale della riforma europea del Copyright. The trilogue negotiation planned for Monday has apparently been cancelled by the Council. There may still be a trilogue before the election, if Council can ...

Confindustria - Boccia : "EviTare la manovra bis" : Confindustria mette nel mirino i grillini di governo per il caso Tav. Il presidente Boccia adesso lancia l'allarme e afferma: "Sarebbe un errore non proseguire" i lavori per la Tav. La prima analisi d'impatto che si dovrebbe fare per le opere pubbliche è il cantiere, la Tav porterebbe 50mila posti di lavoro. Mi chiedo se il lavoro ha ancora centralità in questo Paese o no". Sempre Boccia poi ha parlato anche delle infrastrutture di cui ha ...

Elezioni in Basilicata si terranno a marzo : il Tar boccia l'election day con le Europee : POTENZA - Il Tar della Basilicata ha accolto i ricorsi con cui era stato impugnato il decreto del vice presidente della Regione, Flavia Franconi , con funzioni di presidente, per l'indizione delle ...

Elezioni Basilicata - Tar boccia voto a maggio : Il Tar della Basilicata ha accolto i ricorsi con cui era stato impugnato il decreto del vice presidente della Regione, Flavia Franconi, con funzioni di presidente, per l'indizione delle Elezioni ...

Brexit - se il piano May viene bocciato il 29 marzo può salTare il divorzio : L'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea è diventata a tutti gli effetti una corsa a ostacoli. Ora lo ammette anche Liam Fox, ministro del Commercio e soprattutto Brexiter della...

Fattura elettronica - bocciata banca dati Agenzia delle Entrate. Stop ai dati saniTari : Niente banca dati delle fatture dell'Agenzia delle Entrate, memorizzati solo i dati fiscali necessari per i controlli automatizzati e no alla Fatturazione elettronica per le...