Taiwan | teenager si lancia dal tredicesimo piano di un palazzo | vivo per miracolo

Blastingnews

(Di lunedì 18 febbraio 2019) Tragedia sfiorata sabato scorso a Nuova Taipei, a, dove un ragazzo di 17 anni ha probabilmente deciso di compiere un gesto estremo,ndosi daldi un. Secondo quanto riportato dalla stampa locale, in particolare daNews, il giovane aveva cominciato il primo anno di Università. Non si conoscono ancora con precisione i motivi che hanno portato il ragazzo ad agire in maniera così sconsiderata, probabilmente, secondo una prima ipotesi formulata dagli inquirenti, stava vivendo un forte periodo di stress dovuto agli impegni accademici. Per le autorità si è trattato di un gesto volontario, e non di un incidente. La fortuna ha però giocato dalla parte dello studente: infatti, pur cadendo da un'altezza notevole, si è schiantato non sull'asfalto, ma su un'automobile che in quel momento si era fermata al semaforo. Come si può notare dalle immagini ...