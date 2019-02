Susanna Tamaro | la vita con la Sindrome di Asperger

Susanna Tamaro : 'Con gli animali la vita è piena di disordinata allegria' : Ora, con un nuovo libro intitolato 'Il tuo sguardo illumina il mondo' le parole continuano a scorrere. E a portarla sia verso il passato che il futuro, mescolati nell 'attesa di una nuova cagnolina ...

Susanna Tamaro : "Pimpi doveva essere il cane della mia vecchiaia" : "Pimpi sarebbe dovuto diventare il cane della mia vecchiaia". E invece la scrittrice Susanna Tamaro è costretta a piangere il suo cucciolo, ucciso da un boccone avvelenato lo scorso 12 gennaio. Il Corriere della Sera l'ha raggiunta per farsi raccontare cos'è accaduto. La scrittrice aveva adottato Pimpi appena sei mesi fa."È morta per arresto cardiaco dopo aver ingerito uno di quei bocconi che certi cacciatori lasciano in ...

Avvelenato il cane di Susanna Tamaro - AIDAA : “Nel 2018 quasi 58mila casi” : “E’ di ieri la notizia che purtroppo anche Pimpi, il cane della scrittrice Susanna Tamaro, è rimasto vittima dei bocconi avvelenati, ma purtroppo la cagnolina è solo una dei 57.852 cani avvelenati con i bocconi nel 2018: di questi circa 4.000 di proprietà mentre gli altri sono cani randagi, i cani di cui si ha la certezza della morte sono stati circa 18.000 di cui oltre 500 padronali, mentre di molti cani randagi non si conosce la ...

Avvelenata la cagnetta di Susanna Tamaro - Brambilla : “Solidarietà all’amica - il Parlamento esamini la mia proposta” : “Solidarietà e vicinanza all’amica Susanna Tamaro per la morte della sua cagnetta, uccisa dal “solito” boccone avvelenato. E’ sorprendente, in materia, l’inerzia del governo e dello stesso Parlamento. Eppure non dovrebbe essere così difficile trasformare in legge l’ordinanza ministeriale, che viene reiterata ogni anno, e rafforzarla, come prevede una proposta di legge che ho firmato e depositato il primo giorno di questa legislatura, ...

Susanna Tamaro e il dolore per la cagnolina uccisa da un boccone avvelenato : “Addio piccolo raggio di luce” : Susanna Tamaro racconta con un post su Facebook la morte di Pimpi, la cagnolina trovatella che aveva adottato al canile di Orvieto, cittadina umbra dove vive la scrittrice. Sei mesi insieme, una accanto all’altra fino alla sua morte: uccisa da qualcuno che le ha lanciato una polpetta avvelenata. “Ti ho cercata a lungo e, alla fine, ti ho trovata dietro le sbarre di un canile. Per un mese, come la Volpe con il piccolo Principe, sono ...

