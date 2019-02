Superliga Argentina, facciamo il punto della situazione

lanotiziasportiva

(Di lunedì 18 febbraio 2019) A due mesi dalla finenovantesima edizione del massimo torneo calcistico argentino, meglio conosciuto come, tracciamo un bilancio di quello che è accaduto sin qui.Al momento in cui scrivo la classifica è sorprendentemente (ma forse nemmeno troppo) guidata dal Defensa y Justicia di Sebastian Beccacece che dopo 19 giornate è l’unica squadra ancora imbattuta e vanta la miglior difesa con soli 11 gol subiti.Tre punti sotto, ma con una partita da giocare, troviamo il Racing Club de Avellaneda che vanta il miglior attacco con 32 reti segnate e la seconda miglior difesa con 12 marcature concesse; il centravanti Lisandro Lopez guida attualmente la classifica marcatori con 14 gol.In terza posizione, ma distanziati rispettivamente 7 e 10 punti dalle prime due, ci sono i campioni in carica del Boca Juniors che nonostante la terza difesa del torneo (13 gol ...