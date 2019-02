Stop gender gap nell' Ict | a Milano la terza edizione di STEMinTheCity

Trentino - dopo l'Epifania Stop all'ideologia gender nelle scuole : ... Negroni e Maschio, hanno parlato di 'pensiero paranoico inquisitorio pseudo-riformista', ricordando il riconoscimento del 'terzo sesso' in alcuni stati del mondo. 'La natura non è modellabile ...

Scuola - scontro sui progetti Stop pati. Pd e Futura : «Il gender non esiste» - ma Fugatti insiste : ... sulla liberazione delle giovani americane da un destino segnato come casalinghe, , "Sognando Beckham" , donne e discriminazione nello sport, e "Il diritto di contare" , le donne e la scienza, ». «Ci ...

Ennesima esplosione di rabbia in un GameStop : un giocatore transgender si infuria per un rimborso negato : A novembre vi avevamo parlato di un episodio alquanto violento accaduto all'interno di un GameStop, quando un cliente distrusse l'intero negozio per un rimborso di Fallout 76 negato dal commesso.A poco più di un mese di distanza, circola ora sui social network un nuovo video girato con uno smartphone all'interno di un altro GameStop, e protagonista è anche in questo caso un rimborso negato. Su Reddit l'utente "u/appropriatedusername" ha ...