Stefano Bettarini a L’Isola dei famosi | Nicoletta Larini malinconica | La dedica

Isola dei Famosi - Paolo Brosio sbotta sul caso Stefano Bettarini : 'Ca....a pazzesca' : All'Isola dei Famosi è Paolo Brosio Show. Il giornalista interviene in difesa di Stefano Bettarini, messo sotto accusa dalla produzione per aver manipolato la macchina del riso al fine...

Stefano Bettarini fa infuriare Maddaloni : cosa è successo all’Isola : Marco Maddaloni pronto allo scontro con Stefano Bettarini all’Isola dei Famosi Sale la tensione all’Isola dei Famosi: i naufraghi devono far fronte all’ennesima, imprevista, difficoltà mista alla delusione. Marco Maddaloni ha scoperto che Stefano Bettarini ha manomesso la macchina del riso. L’atleta, leader della settimana, è stato convocato nel Covo dei Pirati e poco prima di vedere un filmato si è detto veramente ...

Isola dei Famosi - Soleil Sorge ci prova con Stefano Bettarini : Nella puntata di ieri sono sbarcati sull'Isola dei Famosi due nuovi naufraghi, Soleil Sorge Stasi ex corteggiatrice di Uomini e Donne, nonché scelta di Luca Onestini e Jeremias Rodriguez, fratello di Belen Rodriguez che si è distinto per il suo fumante caratterino durante la partecipazione al Grande Fratello Vip. Appena sbarcati in Honduras i ragazzi hanno dovuto affrontare una prova dai risvolti piccanti. I concorrenti si sono tuffati in una ...

Isola dei Famosi 2019/ Stefano Bettarini e Jo Squillo star in Honduras : il reality salvo? : Isola dei Famosi 2019: Stefano Bettarini e Jo Squillo già protagonisti in Honduras, l'ex calciatore e la cantante ultime speranze per Alessia Marcuzzi.

Simona Ventura insegna come fare gli auguri a un ex (Stefano Bettarini) : Simona Ventura e Stefano Bettarini al Maurizio Costanzo showSimona Ventura e Stefano Bettarini al Maurizio Costanzo showSimona Ventura e Stefano Bettarini al Maurizio Costanzo showSimona Ventura e Stefano Bettarini al Maurizio Costanzo showSimona Ventura e Stefano Bettarini al Maurizio Costanzo showSimona Ventura e Stefano Bettarini al Maurizio Costanzo showSimona Ventura e Stefano Bettarini al Maurizio Costanzo showSimona Ventura e Stefano ...

Stefano Bettarini all’Isola - Nicoletta non trattiene le lacrime : “Mi manca” : Stefano Bettarini all’Isola dei Famosi: a Mattino 5 Nicoletta Larini non trattiene le lacrime L’arrivo di Stefano Bettarini all’Isola dei Famosi sembra aver portato un’aria di allegria in Honduras. Il naufrago riesce, infatti, a pescare senza troppe difficoltà e a strappare qualche risata ai suoi compagni. Tutti sembrano apprezzare il comportamento dell’ex marito di Simona […] L'articolo Stefano Bettarini ...

Stefano Bettarini all’Isola. Nicoletta Larini : “Mi manca” : Stefano Bettarini è partito da pochi giorni per l’Isola dei Famosi, ma la fidanzata Nicoletta Larini sente già la sua mancanza. La giovanissima modella lo ha rivelato su Instagram dove ha pubblicato uno scatto in compagnia dell’ex calciatore. “Mi manchi già tanto – ha scritto Nicoletta Larini, commentando la foto in cui appare con Bettarini -. Ma sono orgogliosa di te e del percorso bello ed emozionante che farai, ne sono ...

