Standing ovation per Il giorno della tartaruga sbarca

LOREDANA BERTÈ/ Standing ovation per 'Cosa ti aspetti da me' - Che tempo che fa - : Non ha vinto Sanremo, ma la sua canzone è già in vetta alle classifiche. LOREDANA BERTÈ ne parlerà con Fabio Fazio a Che tempo che fa il 17 febbraio 2019.

Sanremo 2019 - Loredana Berté la vincitrice morale. La Standing ovation dell’Ariston e i fischi indignati per un quarto posto ingiusto. Il grande ritorno di una star dalla voce inimitabile : La vincitrice morale del 69mo Festival di Sanremo ha un nome e un cognome: Loredana Bertè. All’Ariston, come nelle case di tanti italiani, la notizia del quarto posto della cantante calabrese, è stata accolta con disappunto e rabbia perché l’occasione di mettere la ciliegina sulla torta di una carriera di altissimo profilo, stavolta c’era ma evidentemente il pezzo non ha messo d’accordo tutti. Ancora non si conoscono le percentuali di voto ma ...

Sanremo 2019 - Elisa canta Vedrai vedrai di Tenco e incanta l'Ariston : Standing ovation : Elisa super ospite nella finale di Sanremo 2019 . La cantante porta sul palco dell'Ariston il nuovo singolo Anche fragile , tratto dall'ultimo album di Elisa Diari Aperti , uscito il 26 ottobre 2018. ...

Sanremo 2019 - la diretta della finale. Finalmente Virginia Raffaele fa Virginia Raffaele e si prende la Standing ovation dell’Ariston – FOTO e VIDEO : Ci siamo. Di bianco vestito, elegantissimo, Claudio Baglioni entra in scena con E adesso la pubblicità. Prima di dare il via a questa lunghissima finale, la fine è prevista all’1.28 (qui la scaletta della serata), il dittatore artistico ruba qualche minuto al concorso per fare un personale bilancio. “Ho tanti anni di carriera e un po’ di polvere sulle spalle, stavolta c’è stato uno scuotimento particolare e ...

Pagelle live : performance da Standing ovation per Silvestri e Achille Lauro : I giornalisti de La Stampa Roberto Pavanello e Alice Castagneri danno ai voti alle performance degli ultimi otto duetti in gara nella quarta serata di Sanremo. ' Riprese Daniele Solavaggione, ...

Standing ovation per la Bertè. Poi Sanremo si fa un po' punk : Finiscono Achille Lauro e Morgan nel primo duetto punk della storia del Festival di Sanremo. Ma prima Loredana Bertè si era presa la seconda Standing ovation consecutiva (stavolta in coppia con Irene Grandi) e Motta con Nada avevano dato un tocco d"autore alla serata musicalmente più completa del Festival.Se l"era inventata Tony Renis quindici anni fa, ha cambiato più volte identità ma in questa edizione la "serata dei duetti" ha trovato un ...

Sanremo - serata dei duetti : vincono Motta e Nada. Standing ovation per Bertè-Grandi : Ligabue e Baglioni omaggiano Guccini in Dio è morto. Bisio emoziona con il monologo "Il mestiere del padre". Strepitosi...

Sanremo - serata dei duetti : vincono Motta e Nada. Standing ovation per Berté-Grandi : Ligabue e Baglioni omaggiano Guccini in Dio è morto. Bisio emoziona con il monologo "Il mestiere del padre". Strepitosi...

Sanremo 2019 - quarta serata : Motta e Nada miglior duetto - fischi dell'Ariston. Standing ovation per Loredana Bertè e Ligabue : Su Leggo.it la diretta minuto per minuto della quarta serata del Festival di Sanremo 2019. Nella serata dedicata ai duetti, i 24 cantanti si sono esibiri insieme ad alcuni...

Sanremo 2019 diretta duetti : miglior duetto Motta-Nada - Standing ovation per Bertè-Grandi : Al via all'Ariston la quarta serata del Festival di Sanremo, l'ultima prima del gran finale della 69esima edizione. L'appuntamento di questa sera sarà dedicato ai duetti, mentre...

Sanremo 2019 - quarta serata : Motta e Nada miglior duetto - fischi dell'Ariston.Standing ovation per Loredana Bertè e Ligabue : Su Leggo.it la diretta minuto per minuto della quarta serata del Festival di Sanremo 2019. Nella serata dedicata ai duetti, i 24 cantanti si sono esibiri insieme ad alcuni...

Sanremo 2019 - diretta - i duetti della quarta serata : Standing ovation per Loredana Bertè. Ligabue re del rock : Su Leggo.it la diretta minuto per minuto della quarta serata del Festival di Sanremo 2019. Nella serata dedicata ai duetti, i 24 cantanti si sono esibiri insieme ad alcuni...

Sanremo 2019 - diretta - i duetti della quarta serata : Standing ovation per Loredana Bertè. Ligabue a tutto rock : Su Leggo.it la diretta minuto per minuto della quarta serata del Festival di Sanremo 2019. Nella serata dedicata ai duetti, i 24 cantanti si esibiscono insieme ad alcuni...

CLAUDIA DIONIGI/ Video - ballo sensuale con Ivan Gonzalez : Standing ovation a Uomini e Donne : CLAUDIA DIONIGI Uomini e Donne, Video: l'uscita con Ivan Gonzalez farà infuriare Lorenzo Riccardi? Ecco cosa succederà nella puntata di oggi