Spy Finanza | La nuova crisi è pronta | manca solo l' untore da accusare

ilsussidiario

: RT @PatriziaRametta: L'ATTACCO A CONTE FA PARTE DI UNA STRATEGIA PRECISA: DEVE ESSERE DELEGITTIMATO E DIPINTO COME BURATTINO DI IRRESPONSA… - Bomba2H : RT @PatriziaRametta: L'ATTACCO A CONTE FA PARTE DI UNA STRATEGIA PRECISA: DEVE ESSERE DELEGITTIMATO E DIPINTO COME BURATTINO DI IRRESPONSA… - Stefano91053632 : RT @PatriziaRametta: L'ATTACCO A CONTE FA PARTE DI UNA STRATEGIA PRECISA: DEVE ESSERE DELEGITTIMATO E DIPINTO COME BURATTINO DI IRRESPONSA… - effe_francesco : RT @PatriziaRametta: L'ATTACCO A CONTE FA PARTE DI UNA STRATEGIA PRECISA: DEVE ESSERE DELEGITTIMATO E DIPINTO COME BURATTINO DI IRRESPONSA… -

(Di lunedì 18 febbraio 2019) Come sapete, tendo a non dare troppa importanza agli allarmi mainstream. Non per snobismo, ma per esperienza. Spyla