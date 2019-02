Spoiler Che Dio Ci Aiuti 21 02 | Ginevra sconvolta da un segreto legato al passato

Spoiler La Porta Rossa 2 : Leonardo scopre che Elvio Mayer è l'amante della Durante : Mercoledì 20 febbraio andrà in onda la seconda puntata de 'La Porta Rossa 2' che ha iniziato ottenendo un livello imPortante di ascolti, a dimostrazione del legame del pubblico nei confronti di questo prodotto televisivo. Gli Spoiler del terzo episodio del secondo appuntamento con La Porta Rossa 2 svelano che avverrà un omicidio all'interno di una fabbrica pronto a creare nuovi misteri. I magistrati riterranno che l'unica persona da imputare ...

Spoiler Che Dio ci aiuti 28 febbraio : Eugenia vuole incontrare Benji e Fede : La longeva serie televisiva 'Che Dio Ci aiuti' continua a ottenere un grande successo mantenendo un ottimo livello di ascolti grazie alla capacità di trattare svariate tematiche. La permanenza di personaggi storici si è rivelata fondamentale per permettere il seguito di questo prodotto televisivo: ne sono esempi le attrici Elena Sofia Ricci e Valeria Fabrizi. Le anticipazioni del settimo appuntamento in onda giovedì 28 febbraio alle ore 21:25 ...

Spoiler Che Dio ci aiuti - episodi 13 e 14 : Maria si allontana dal convento : Giovedì 28 febbraio andrà in onda in televisione un nuovo appuntamento con la serie televisiva 'Che Dio ci aiuti 5', che ha tra le protagoniste Elena Sofia Ricci. Il prodotto televisivo nel corso di questi anni ha dimostrato di sapersi 'rinnovare', riuscendo spesso a sorprendere lo spettatore, portando anche notizie drammatiche, come la morte di Guido. L'attenzione principale in queste ultime settimane viene posta intorno alla figura di ...

Che Dio Ci Aiuti - Spoiler 6^ puntata : Valentina si innamora del suo fisioterapista : Giovedì 21 febbraio andrà in onda su Rai Uno la sesta puntata di 'Che Dio Ci Aiuti 5', la fiction che continua a battere i record negli ascolti facendo tremare i programmi degli altri canali. I cambiamenti nel cast si sono rivelati vincenti, nonostante il dispiacere del pubblico per Lino Guanciale. La produzione ha fatto una scelta azzeccata nel far rimanere all'interno della serie l'attrice Francesca Chillemi nei panni di Azzurra. Lo stesso ...

Spoiler Che Dio ci aiuti 5 : Athos cerca di riconquistare la madre di Emma : Giovedì 21 febbraio va in onda su Rai Uno il sesto appuntamento con la serie televisiva 'Che Dio Ci aiuti 5' che si è sempre distinta per la capacità di sorprendere lo spettatore. L'attenzione principale viene posta intorno alla figura di Athos che continua a essere presente nella vita di Azzurra sebbene i due innamorati facciano i conti con molte incertezze. La madre di Emma sta cercando di iniziare una nuova vita sebbene sappia quanto sia ...

Spoiler Che Dio ci aiuti - episodio di giovedì prossimo : arriva la zia di Nico : Continua l'appuntamento del giovedì su Rai1 con la celebre serie tv Che Dio ci aiuti 5 con attrici quali Valeria Fabrizi e Elena Sofia Ricci. La settimana successiva a quella del Festival della Canzone Italiana, la soap è tornata in onda con le rimanenti puntate di questa fortunata stagione. Il 21 febbraio in prima serata verrà trasmesso il sesto episodio diviso in due parti rispettivamente intitolate: 'Sos' e 'Come un fantasma'. Anticipazioni ...

Spoiler Una Vita : Samuel scopre che Blanca ha la stessa malattia di suo fratello Diego : Nuovo appuntamento incentrato sulle trame dello sceneggiato spagnolo Una Vita. Negli episodi che verranno trasmessi sulla rete ammiraglia Mediaset tra qualche mese Samuel Alday (Juan Gareda) apprenderà delle notizie che lo sconvolgeranno. Il marito di Blanca Dicenta (Elena Gonzalez), oltre a scoprire il motivo per cui suo padre è convolato a nozze con Ursula, farà i conti con una brutta verità. Il primogenito di Jaime verrà a conoscenza dal ...

Che Dio ci aiuti 5 - Spoiler stasera : suor Costanza a 'Ballando con le stelle' : Dopo la settimana di pausa per lasciare spazio al Festival di Sanremo, la prima serata del giovedì di Rai 1 torna ad essere della mitica suor Angela. Oggi, giovedì 14 febbraio, alle ore 21.25 su Rai 1 e online su RaiPlay, l’appuntamento è con la quinta puntata di Che Dio ci aiuti 5. stasera potremo vedere il nono episodio, intitolato Bruco o farfalla, e il decimo, intitolato 'Non c'è peggior cieco di chi non vuole amare'. Tante sorprese in ...

Spoiler Che Dio ci aiuti 14 febbraio : torna Emma - Nico perde la vista : Dopo una pausa, per via delle serate del Festival di Sanremo, la fiction di Rai 1 Che Dio ci aiuti tornerà in onda domani 14 febbraio. Nel giorno di festa per tutti gli innamorati, la Rai tornerà con le avventure di Suor Angela e dei protagonisti della serie tv. Gli episodi che saranno trasmessi domani si intitolano “Bruco o farfalla” e “Non c’è peggior cieco di chi non vuole amare”. In tali episodi assisteremo a colpi di scena inaspettati, come ...

Isola dei famosi - Spoiler puntata di domani : sbarcherà anche Jeremiah Rodriguez : Domenica 10 febbraio andrà in onda in prima serata su canale 5 una nuova puntata dell'Isola dei famosi, il reality condotto da Alessia Marcuzzi che in queste prime puntate stenta a decollare in termini di ascolti. Dalle anticipazioni, sappiamo che domenica sera sbarcheranno in Honduras due nuove naufraghi, Jeremias Rodriguez e Soleil Sorgè. Per due naufraghi che arrivano, un concorrente invece dovrà abbandonare il gioco; al tele voto questa ...

Upas - Spoiler dal 18 al 22 febbraio : torna il commissario Landolfi - nuovi guai per Michele : Continuano le vicende dei protagonisti della celebre e amatissima soap partenopea “Un posto al sole“ che da più di vent'anni appassioni milioni di fedelissimi telespettatori in tutta Italia. Nel corso delle prossime puntate, in onda a partire dal 18 febbraio, torneranno a far discutere nuove vicende che vedranno il ritorno in scena del commissario Giovanna Landolfi (Clotilde Sabatino), recentemente apparsa per le questioni legate all'omicidio di ...

Spoiler - Il Segreto : Saul ferma Julieta prima che uccida Prudencio : Sorprendente colpo di scena in arrivo nelle prossime puntate de Il Segreto, in onda in queste settimane su Canale 5. Le anticipazioni svelano che Saul Ortega tornerà a Puente Viejo per riprendersi Julieta e vendicarsi di Prudencio. Come saprete l'uomo era stato colpito da un colpo di pistola sparato da suo fratello Prudencio durante il tentativo di evasione dal carcere, in cui era stato rinchiuso per aver ucciso Don Ignacio. Il Segreto: il ...

Spoiler Il Segreto : Maria rivela che Gonzalo l'aveva lasciata per un'altra misteriosa donna : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la soap opera scritta da Aurora Guerra, campione di ascolti di Canale 5. Le anticipazioni delle prossime puntate italiane svelano che Maria rivelerà a Fernando che Gonzalo aveva lasciato il tetto coniugale per un'altra donna. Il Segreto: Maria schiaffeggia Gonzalo Maria Castaneda tornerà a far parlare di sé durante le prossime puntate de Il Segreto, in onda su Canale 5. Tutto avrà inizio quando ...

Spoiler Il Segreto : Maria rivela che Gonzalo l'aveva lasciata per un'altra misteriosa donna : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la soap opera scritta da Aurora Guerra, campione di ascolti di Canale 5. Le anticipazioni delle prossime puntate italiane svelano che Maria rivelerà a Fernando che Gonzalo aveva lasciato il tetto coniugale per un'altra donna. Il Segreto: Maria schiaffeggia Gonzalo Maria Castaneda tornerà a far parlare di sé durante le prossime puntate de Il Segreto, in onda su Canale 5. Tutto avrà inizio quando ...