Sondaggi Noto | governo M5S-Lega al 56% dei consensi | cala il PD | cresce Forza Italia

Sondaggi politici Noto : aumentano i delusi tra gli elettori M5S : Sondaggi politici Noto: aumentano i delusi tra gli elettori M5S La debacle pentastellata in Abruzzo inizia a farsi sentire. A cominciare dalle intenzioni di voto che danno la Lega in crescita e il Movimento 5 Stelle in calo. Nella regione conquistata dal centrodestra, i Cinque Stelle hanno visto parte dei loro voti rifugiarsi nell’astensione oppure, peggio ancora, scegliere altri lidi più sicuri: Lega e centrosinistra. Lo stesso schema ...

Sondaggio Noto : il 40% degli elettori grillini boccia l'alleanza di governo con la Lega : La conclusione di Noto è che l'M5S stia pagando lo scotto di aver aggregato elettori di assai eterogenea estrazione , con la conseguenza che ogni decisione politica scontenta una parte dei suoi ...

Sondaggi Istituto Noto : il M5S riduce il distacco dalla Lega - in crescita +Europa e FdI : Stando all’ultima rilevazione Sondaggistica compiuta dall’Istituto di ricerca Noto per il programma televisivo Cartabianca condotto da Bianca Berlinguer su Rai 3, il Movimento 5 Stelle avrebbe ridotto, in queste ultime settimane e in termini di consenso elettorale, il distacco dalla Lega di un punto percentuale. Infatti il progetto politico ideato da Beppe Grillo sarebbe accreditato al 24% (+1,0%) dei suffragi nazionali, in rialzo di un punto ...

Sondaggi elettorali Noto : europee - M5S riduce distacco dalla Lega : Sondaggi elettorali Noto: europee, M5S riduce distacco dalla Lega Il Movimento 5 Stelle recupera terreno sulla Lega in vista delle elezioni europee di maggio. A sostenerlo è un Sondaggio Noto del 30 Gennaio per Cartabianca che dà i pentastellati in rialzo di un punto percentuale al 24%, rispetto alla precedente rilevazione. Il Carroccio rimane invece stabile al 33% e quindi i punti di distacco tra le due forze si riducono a nove. In totale, ...

Sanremo 2019 : Pagnoncelli fuori - scoppia il caso Noto Sondaggi : Dopo Beppe Vessicchio, il Festival perde un altro volto 'storico', quello di Nando Pagnoncelli. Per la seconda volta dal 2005 ad oggi, infatti, a gestire le classifiche e le giurie (giuria della stampa, giuria degli esperti - nella quale ci sarà Elena Sofia Ricci, come anticipato da Blogo - e la giuria demoscopica) per Sanremo 2019, al via il prossimo 5 febbraio, non sarà la Ipsos, la società del Sondaggista che nel 2017 fu persino imitato ...

Giuseppe Conte - il Sondaggio di Antonio Noto lo affonda : il dato sconcertante sul premier (e Juncker) : Il sondaggio di Antonio Noto è un campanello d'allarme per Giuseppe Conte e i politici in generale. Sul Quotidiano nazionale si riflette sui giovani e i loro punti di riferimento. La loro fiducia nei partiti, spiega il sondaggista, è appena al 10%, l'influenza della scuola sui loro comportamenti è s

Silvio Berlusconi - il Sondaggio di Antonio Noto che 'seppellisce' Forza Italia : In passato decisivo per risollevare le sorti del partito fino a sfiorare il miracolo della vittoria , come nel 2013, dopo un anno lontano dalla politica, e alla prima vera occasione utile dopo la ...

Sondaggio Antonio Noto - improvviso crollo della Lega : il campanello d'allarme per Matteo Salvini - dove sbaglia : campanello d'allarme per Matteo Salvini . Il sondaggi o di Antonio Noto per #Cartabianca di Bianca Berlinguer segna l'improvvisa battuta d'arresto della Lega , che perde 2 punti secchi e cala così al ...

Sondaggio Noto : Salvini stacca Di Maio di 11 punti : La prima rilevazione di Noto Sondaggi nel nuovo anno, pubblicata come sempre da Il Giorno , conferma che sia in termini di consenso elettorale che di appeal dei vari temi di attualità che stanno per ...

Sondaggi Istituto Noto : Lega vola al 34% - M5S crolla al 23% - male Forza Italia e benino PD : L'Istituto Noto, specializzato in Sondaggi politici ed elettorali, ha diffuso le ultime rilevazioni per il Quotidiano Nazionale sul consenso elettorale riscosso dalle forze politiche attualmente in campo. Questa rilevazione avvalora lo stato di salute che la Lega di Matteo Salvini starebbe godendo in questo momento. Secondo l'Istituto Noto, infatti, la Lega di Salvini starebbe approfittando delle difficoltà interne del Movimento 5 Stelle, ...

Matteo Renzi - il Sondaggio di Antonio Noto che lo affonda definitivamente : 'Cosa pensano di lui nel Pd' : Altro che partito della Nazione, Matteo Renzi è minoranza pure nel Pd . A certificarlo il sondaggio di Antonio Noto sul Quotidiano nazionale , secondo cui anche se l'ex premier dovesse candidarsi alle ...