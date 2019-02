Sondaggi Europee | è boom della Lega

Elezioni Europee - il Sondaggio : Lega al 32 - 7% è il secondo partito in Ue. Ppe e Socialisti senza maggioranza : La Lega primo partito in Italia e secondo partito al Parlamento europeo dove Socialisti e Popolari non riescono però a ottenere la maggioranza, cioè 353 parlamentari. Un numero di seggi che si potrebbe raggiungere con un’alleanza tra Socialisti, Popolari e Liberali avrebbe una maggioranza confortevole, che diverrebbe inattaccabile se imbarcasse anche i Verdi. È quanto emerge dalle prime proiezioni raccolte dal Parlamento Ue, basate su dati ...

Elezioni europee - Sondaggi : Lega primo partito italiano - secondo nell'Ue : La Lega primo partito italiano con più eletti all'Europarlamento, passando dagli attuali 6 eurodeputati a 27, e il secondo dopo i tedeschi della Csu/Cdu che ne avrebbero invece 29. Lo...

Europee - i Sondaggi premiano il Ppe. Boom dei sovranisti : 153 seggi : Secondo le prime proiezioni pubblicate dall'Europarlamento in vista delle elezioni Europee , il Partito Popolare Europeo dovrebbe essere quasi sicuramente la prima forza politica nel prossimo ...

Sondaggi elettorali Euromedia-Piepoli : Europee e Politiche - tutti i dati : Sondaggi elettorali Euromedia-Piepoli: Europee e Politiche, tutti i dati Nel consueto appuntamento con Porta a Porta, Euromedia e Piepoli hanno pubblicato il loro Sondaggio congiunto che da qui fino agli inizi di maggio prevederà due rilevazioni: una riguardante le intenzioni di voto per le Europee e una per le Politiche nazionali. Partiamo dalle prime. Sondaggi elettorali Euromedia-Piepoli: Europee, lista Calenda flop Il dato più ...

Europee - Sondaggi choc. Ppe e socialisti senza maggioranza : Per la prima volta nella storia dell' Unione europea , Partito popolare e Partito socialista insieme potrebbero non avere la maggioranza dell'Europarlamento dopo le prossime elezioni Europee. Ed ...

Elezioni europee 2019 : data - Sondaggi - presentazione liste e chi vota : Elezioni europee 2019: data, sondaggi, presentazione liste e chi vota data Elezioni europee 2019 in Italia Le prossime Elezioni europee con tutta probabilità si terranno giorno 26 maggio 2019. Ad annunciarlo – indirettamente – il vicepremier Matteo Salvini nel corso di una diretta sul suo profilo Facebook. In ogni caso, il regolamento Ue stabilisce che la prossima tornata per il Parlamento Europeo dovrà tenersi tra il 23 e il 26 maggio. Ciò ...

Sondaggi elettorali Ipsos - Europee : Lega in calo - M5S stabile : Sondaggi elettorali Ipsos, Europee: Lega in calo, M5S stabile Secondo l’ultima rilevazione delle intenzioni di voto effettuata da Ipsos per il Corriere della Sera in vista delle Europee, la Lega occupa ancora una volta la prima posizione tra le forze politiche anche se in calo; rimane stabile, al secondo posto, il Movimento. Nello specifico, il Carroccio si attesta attualmente al 34,4% delle preferenze, -1,4% da metà gennaio; la forza ...

Sondaggi elettorali Noto : europee - M5S riduce distacco dalla Lega : Sondaggi elettorali Noto: europee, M5S riduce distacco dalla Lega Il Movimento 5 Stelle recupera terreno sulla Lega in vista delle elezioni europee di maggio. A sostenerlo è un Sondaggio Noto del 30 Gennaio per Cartabianca che dà i pentastellati in rialzo di un punto percentuale al 24%, rispetto alla precedente rilevazione. Il Carroccio rimane invece stabile al 33% e quindi i punti di distacco tra le due forze si riducono a nove. In totale, ...

Elezioni europee 2019 : data - Sondaggi - presentazione liste e chi vota : Elezioni europee 2019: data, sondaggi, presentazione liste e chi vota data Elezioni europee 2019 in Italia Le prossime Elezioni europee con tutta probabilità si terranno giorno 26 maggio 2019. Ad annunciarlo – indirettamente – il vicepremier Matteo Salvini nel corso di una diretta sul suo profilo Facebook. In ogni caso, il regolamento Ue stabilisce che la prossima tornata per il Parlamento Europeo dovrà tenersi tra il 23 e il 26 maggio. Ciò ...

Sondaggi in bilico per le elezioni europee : È la politica, avverte Europe Elects, a essere imprevedibile come non mai, per cui dobbiamo arrenderci all'idea che alle europee ci saranno delle sorprese. Tanta imprevedibilità è dovuta a quattro ...

Sondaggi elettorali Swg : europee - ecco quanto vale il listone di Calenda : Sondaggi elettorali Swg: europee, ecco quanto vale il listone di Calenda Il listone europeista e anti populista caldeggiato da Carlo Calenda potrebbe valere tra il 20 e il 24%. A sostenerlo è un Sondaggio Swg riservato che Repubblica ha reso noto ieri. La stima comprende nel suddetto listone, oltre al Pd, anche Verdi, Italia in Comune, liste civice e Più Europa. Al momento però non c’è nulla di concreto. Anzi, sono più le smentite che ...

Sondaggi politici Eumetra : europee - alta la percentuale di indecisi : Sondaggi politici Eumetra: europee, alta la percentuale di indecisi Più di un italiano su due non sa ancora chi votare alle prossime europee. E’ questa l’indicazione che arriva da un Sondaggio Eumetra pubblicato su Il Giornale. Secondo l’istituto solo il 47% degli intervistati ha ben in mente a chi dare il proprio voto. Il 9% afferma di essere indeciso tra due partiti, il 6% tra più di due partiti. Il 17% ammette di essere ...

Sondaggi elettorali Quorum : Europee - Lega e M5S in calo : Sondaggi elettorali Quorum: Europee, Lega e M5S in calo Lega e Movimento 5 Stelle alle prossime elezioni Europee potrebbero ottenere consensi inferiori rispetto a quelli registrati nelle intenzioni di voto nazionali. A sostenerlo è un Sondaggio Quorum/YouTrend, diffuso durante l’approfondimento “Il Confine”. Se si votasse oggi per le elezioni Europee, il Carroccio otterrebbe il 30,9% dei voti. Se invece si votasse per le ...

Sondaggi - Lega torna a crescere : 32 - 6%. M5s scende sotto il 25% - calano Pd e Fi. Europee : lista Calenda stimata sopra il 20 : Dopo diverse settimane di calo, la Lega torna a salire nei Sondaggi. Un trend che si inverte a discapito del M5s: i pentastellati, dopo diversi segni positivi, tornerebbero a perdere consenso. In generale però le opposizioni non riescono a reagire, visto che sono stimati ancora in calo sia Pd che Forza Italia. Questo racconta l’ultimo Sondaggio realizzato da Swg per il TgLa7. Il Carroccio, probabilmente spinto dalla fermezza sul nuovo caso ...