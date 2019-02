Sondaggi elettorali | la rivoluzione delle europee | la Lega potrebbe essere il primo

Sondaggi elettorali - un confronto : i minority report degli istituti al 18 febbraio 2019 : Sondaggi elettorali, un confronto: i minority report degli istituti al 18 febbraio 2019 Diamo puntualmente conto dei Sondaggi elettorali che ogni settimana vengono prodotti dai vari istituti confrontando le tendenze ed i numeri dei singoli studi. Ognuno può così confrontare il valore dei partiti osservando come cambia la percentuale da un Sondaggio all’altro. In questa rubrica però, come ogni settimana, cerchiamo, con la ...

Ultimi Sondaggi elettorali : Lega boom e M5S in caduta libera al 16/2 : Ultimi sondaggi elettorali: Lega boom e M5S in caduta libera al 16/2 Domenica scorsa si sono tenute le elezioni regionali in Abruzzo; all’affermazione della Lega è corrisposta una certa delusione nel Movimento 5 Stelle. La dimensione locale del voto, però, non ha mancato di mostrare le sue ripercussioni a livello nazionale. Ultimi sondaggi: le conseguenze dell’Abruzzo Dal punto di vista delle rilevazioni delle intenzioni di voto, ...

Sondaggi elettorali - Salvini e Di Maio sempre più lontani : vola la Lega - soffre il M5S : Secondo la rilevazione condotta dall'istituto Index Research, diretto da Natascia Turato, la Lega anche questa settimana, registra un +0,3 per cento e si attesta al 34,5 per cento, ormai raddoppiando il 17,4% dello scorso 4 marzo. Il M5S ancora in calo, perde un altro punto rispetto all'ultimo Sondaggio effettuato.Continua a leggere

Sondaggi elettorali Euromedia-Piepoli : Europee e Politiche - tutti i dati : Sondaggi elettorali Euromedia-Piepoli: Europee e Politiche, tutti i dati Nel consueto appuntamento con Porta a Porta, Euromedia e Piepoli hanno pubblicato il loro Sondaggio congiunto che da qui fino agli inizi di maggio prevederà due rilevazioni: una riguardante le intenzioni di voto per le Europee e una per le Politiche nazionali. Partiamo dalle prime. Sondaggi elettorali Euromedia-Piepoli: Europee, lista Calenda flop Il dato più ...

Sondaggi elettorali Index : Il Movimento 5 Stelle cala al 22 - 3% : Sondaggi elettorali Index: Il Movimento 5 Stelle cala al 22,3% Il peso della sconfitta subita dal Movimento 5 Stelle in Abruzzo comincia ad avere degli effetti anche sul consenso che i pentastellati godono nel Paese. Secondo l’ultimo Sondaggio Index Research per Piazza Pulita, i Cinque Stelle nell’ultima settimana hanno perso un altro punto percentuale attestandosi al 22,3%. Cifre così basse il Movimento non le registrava da ...

Sondaggi elettorali - aumenta il vantaggio della Lega sul M5s : il Carroccio è al 33% : Gli ultimi Sondaggi evidenziano la netta differenza tra la Lega e il Movimento 5 Stelle: il partito di Matteo Salvini continua a guadagnare rispetto agli alleati di governo, arrivando al 33%. Secondo quanto emerso dalla stessa rilevazione, gli italiani non vogliono tornare al voto, preferendo che la vita dell'esecutivo prosegua.Continua a leggere

Sondaggi elettorali - per il 73% degli elettori il M5S non perde punti per colpa di Salvini : Secondo una rilevazione condotta da Emg Acqua per Agorà il calo di consensi del Movimento Cinque Stelle non dipenda dalla Lega, cioè dall'aver seguito la linea dettata dal vicepremier leghista Matteo Salvini. Ill 22% è invece convinto che la perdita di preferenze sia proprio legata a questo motivo.Continua a leggere

Sondaggi elettorali Demopolis : la Lega sfrutta l’effetto Abruzzo : Sondaggi elettorali Demopolis: la Lega sfrutta l’effetto Abruzzo Nonostante le liti di governo, nonostante l’esito delle regonali abruzzesi, nonostante tutto, il 54% degli italiani ritiene che il governo Conte debba andare avanti. Lo sostiene un Sondaggio condotto dall’istituto Demopolis per Otto e Mezzo, il talk show di approfondimento politico condotto da Lilli Gruber su La7. Sondaggi elettorali Demopolis: Governo ...

Sondaggi elettorali Tecnè : leggero calo per la Lega : Sondaggi elettorali Tecnè: leggero calo per la Lega La Lega avrebbe registrato una piccola flessione calando al 31,9% dei consensi prima delle regionali abruzzesi. A sostenerlo è un Sondaggio dell’Istituto Tecnè per Il Giornale pubblicato domenica 10 febbraio. La rilevazione è stata fatta quindi prima che lo spoglio avesse inizio e decretasse il successo del centrodestra nella regione. Andiamo a vedere gli altri risultati. Sondaggi ...

Sondaggi elettorali : la Lega sfonda al Nord - il M5s nettamente avanti al Sud : Gli ultimi Sondaggi confermano il primato della Lega a livello nazionale, seguito a gran distanza da M5s e Pd che non riescono a recuperare consensi. A livello territoriale, il Carroccio va meglio al Nord (ma ottiene ottimi risultati anche al Centro e al Sud), il Pd regge soprattutto al Centro mentre il Movimento 5 Stelle è saldamente in testa al Sud e nelle Isole.Continua a leggere

Sondaggi elettorali Tecnè : Abruzzo - fuga dal M5S : Sondaggi elettorali Tecnè: Abruzzo, fuga dal M5S La vittoria del centrodestra in Abruzzo con la Lega primo partito della regione non fa altro che confermare il trend nazionale che vede il Carroccio avanzare in tutto il resto del Paese. E così non deve stupire nemmeno il crollo del Movimento 5 Stelle passato dal 40% delle Politiche al 19,4% di domenica. I pentastellati sono in calo da mesi e le cause sono più di una. La prima ha un nome e ...

Sondaggi elettorali Bidimedia : primarie Pd - Zingaretti vede la vittoria : Sondaggi elettorali Bidimedia: primarie Pd, Zingaretti vede la vittoria Domenica 3 febbraio la Convenzione nazionale ha chiuso la prima fase del Congresso Pd, quella riservata ai circoli. A sfidarsi alle primarie del 3 marzo saranno quindi Nicola Zingaretti, Maurizio Martina e Roberto Giachetti. Sondaggi elettorali Bidimedia: Zingaretti, due endorsement “pesanti” Il governatore del Lazio è il favorito per la vittoria ...

Sondaggi elettorali SWG - il Movimento 5 Stelle continua a scendere : Sondaggi elettorali SWG, il Movimento 5 Stelle continua a scendere C’era da aspettarselo dopo aver visto i risultati delle elezioni regionali in Abruzzo. I quali hanno confermato il momento infelice che il Movimento 5 Stelle sta attraversando. E l’ultimo dei Sondaggi elettorali di SWG per il Tg di La7 lo rimarca. Il partito di Di Maio perde terreno. Questa volta però la Lega non ne approfitta, ma rimane ferma sugli stessi ...

Sondaggi elettorali - un confronto : i minority report degli istituti al 11 febbraio 2019 : Sondaggi elettorali, un confronto: i minority report degli istituti al 11 febbraio 2019 Diamo puntualmente conto dei Sondaggi elettorali che ogni settimana vengono prodotti dai vari istituti confrontando le tendenze ed i numeri dei singoli studi. Ognuno può così confrontare il valore dei partiti osservando come cambia la percentuale da un Sondaggio all’altro. In questa rubrica però, come ogni settimana, cerchiamo, con la ...