Siria,300 jihadisti nascosti a Baghuz

, 300Sono almeno 300 i miliziani dell'Isisin tunnel sotterranei o asserragliati in edifici diroccati che non vogliono arrendersi, nella zona di, nellasud-orientale. A dirlo è l'Osservatoriono. Un migliaio invece ifuggiti dagli ultimi bastioni inverso l'Iraq negli ultimi sei mesi. Sarebbero in possesso di contanti per 200 milioni di dollari. La notizia di fonti militari Usa è stata riferita dalla Cnn. Tra i miliziani fuggiti ci sarebbero anche molti elementi di Al Qaeda.(Di lunedì 18 febbraio 2019)