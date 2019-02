Serie C | il giudice sportivo cancella il 20-0 di Cuneo-Pro Piacenza | quarta sconfitta a

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 18 febbraio 2019) Come non si fosse mai giocata: la partita della vergogna trae Pro, giocata in 11 contro 7 ragazzini e finita 20-0, non è stata omologata dal, che ha deciso per laa tavolino. Ma questo non vuol dire che non sia mai successo. L’unica consolazione è che dovrebbe essere stata l’ultima farsa di questo campionato: gli emiliani, che di fatto non disputavano una partita regolare da quasi tre mesi, finalmente sono stati esclusi dal campionato diC.Il 20-o della vergogna Quanto accaduto domenica arimarrà comunque nella storia del pallone italiano, anche se non negli annali visto che il punteggio (che avrebbe rappresentato la più ampiadi sempre nel calcio professionistico) non è stato riconosciuto. Gli ospiti, alle prese con noti problemi finanziari e rimasti senza veri giocatori, pur di non incorrere nellaa ...