Serie A | Napoli-Torino 0-0 | gli highlights

La Serie A è morta : Juve a +13 sul Napoli : Negli ultimi anni il campionato di Serie A era senza storia. Il predominio della Juve è stato assoluto. Con l’arrivo

VIDEO Serie A - 24^ giornata : highlights - gol e sintesi di tutte le partite. Vincono Juventus - Milan - Inter. Pareggio Napoli : Nel weekend si è disputata la 24^ giornata della Serie A 2019 di calcio. La Juventus ha sconfitto il Frosinone per 3-0 grazie alla reti di Dybala e Cristiano Ronaldo allungando in testa alla classifica, 13 punti di vantaggio nei confronti del Napoli che ha pareggiato per 0-0 contro il Torino. L’Inter ha avuto la meglio sulla Sampdoria per 2-1 con D’Ambrosio e Nainggolan sugli scudi, fantastica doppietta di Piatek a trascinare il ...

Serie A - Napoli-Torino 0-0 : la Juve vola a +13 : All.: Mazzarri 5,5 Arbitro: Fabbri Marcatori: - Ammoniti: Insigne, Koulibaly, Allan, Hysaj, Malcuit , N,; Rincon, Moretti, Aina , T, Espulsi: - LA CRONACA DEL MATCH

Napoli-Torino 0-0 - Serie A : azzurri bloccati al San Paolo - Insigne colpisce un palo clamoroso : Napoli e Torino hanno pareggiato per 0-0 nel posticipo della 24^ giornata di Serie A, gli azzurri sono stati bloccati al San Paolo dai solidi granata e hanno perso ulteriormente terreno dalla capolista Juventus che ora è distante 13 punti. I padroni di casa rimangono naturalmente al secondo posto con sette punti di margine nei confronti dell’Inter mentre i granata si trovano in nona posizione e sempre in piena lotta per un posto in ...

Posticipo Serie A - Napoli-Torino 0-0 : 22.29 Rallenta il Napoli e la Juve ora è a +13. Al San Paolo la squadra di Ancelotti non va oltre lo 0-0 con il Torino Primo tempo di marca partenopea. Tante occasioni, soprattutto per Milik e Insigne, ma con poca fortuna sia per la mira imprecisa sia le parate di Sirigu. Nella ripresa il portiere granata dice di no a Fabian Ruiz (53') e,due volte,a Milik (al 62' dopo un contropiede pericoloso e al 68' su girata ravvicinata). Al 74' Insigne ...

RISULTATI Serie A/ Classifica aggiornata - diretta gol live : Napoli ancora bloccato! : RISULTATI SERIE A: Classifica aggiornata e diretta gol live score delle partite in programma oggi domenica 17 febbraio per la 24giornata di campionato.

Probabili Formazioni Napoli – Torino - Serie A 17/02/2019 : Probabili Formazioni Napoli – Torino, Serie A 17/02/2019Posticipo della domenica in compagnia di Napoli e Torino: i partenopei vorranno blindare il secondo posto mentre è atteso l’ex Mazzarri al San Paolo. Toro che può contare su un organico che potrebbe raggiungere l’Europa.Napoli – Ancelotti sul 4-4-2 modificherà qualche pedina: in porta potrebbe esserci Ospina, mentre in difesa favoriti Malcuit e Ghoulam per le ...

Serie A - pronostici della 24^esima giornata : Napoli favorito contro il Torino : Venerdì 15 febbraio comincia la 24^esima giornata di Serie A che ci mette di fronte a nuovi match che possono rivelarsi fondamentali per la lotta alla Champions League. Un esempio si ritrova in Atalanta-Milan in quanto la distanza a livello di punti tra le due squadre è minima: entrambe lottano per ottenere la quarta posizione di classifica, ultimo posto disponibile per giocare la massima competizione europea. Questo turno è aperto dallo scontro ...

Prossimo turno di Serie A : la Juventus gioca alle 20 : 30 - come il Napoli e il Milan : Se per la corsa scudetto sembra tutto deciso, visti gli undici punti di margine della capolista Juventus, per la qualificazione alle Coppe europee e il discorso salvezza è tutto ancora aperto nel massimo campionato di calcio. La Juventus avrà vita facile col Frosinone? Nonostante un ampio turnover, vista l'imminenza della delicata sfida europea contro l'Atletico Madrid, la Juventus non dovrebbe avere problemi contro il Frosinone, che è ...

Basket - Serie A1 femminile 2019 : ufficializzato il blocco delle retrocessioni dopo la rinuncia di Napoli : Pur essendo giunto un comunicato della FIP alle società, a rendere pubblica la decisione è l’USE Rosa Scotti Empoli tramite il proprio sito web: visto il campionato diventato a undici squadre, la Serie A1 non vedrà alcuna retrocessione e neppure i playout, rendendo così la rinuncia di Napoli paragonabile alla discesa in Serie A2 stessa. Questa decisione, ampiamente attesa da tutto il mondo cestistico femminile, arriva dopo le altre ...

Serie A - Juventus-Frosinone : arbitra Giua. Napoli-Torino a Fabbri : ROMA - Sono state rese note le designazioni della 5° giornata di ritorno di Serie A . Si comincia con l'anticipo del venerdì Juventus-Frosinone, Giua,, poi sabato alle 18 Cagliari-Parma, Manganiello, ...

Biglietti Napoli-Torino - Serie A 2019 : come acquistare i tickets per match del 17 febbraio : Domenica 17 febbraio alle ore 20.30 lo Stadio San Paolo sarà palcoscenico di una grande classica del nostro calcio, valida per la 24esima giornata di Serie A. Il confronto tra Napoli e Torino riserverà senza ombra di dubbio tante emozioni tra due compagini che sanno giocar bene a calcio e sono dotate di ottime individualità. I favori del pronostico pendono ovviamente dalla parte degli azzurri. La compagine allenata da Carlo Ancelotti, seconda in ...

Serie A Napoli - dichiarazioni su Mazzoleni : multato De Laurentiis : Napoli - La FIGC ha comminato 14 mila euro di ammenda al presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis , per le dichiarazioni lesive rilasciate sull'arbitro Pier Silvio Mazzoleni prima della gara Inter -...