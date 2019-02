Serie A | l’analisi della giornata | VARiante Europa League | la tecnologia evita disastri

Serie A - l’analisi della giornata : Piatek Vs Zapata - è il festival del gol. Roma e Lazio pronte ad approfittare dello scontro diretto : Si torna in campo per la 24^ giornata del campionato di Serie A, un turno molto importante per gli obiettivi per le zone alte della classifica ma anche per la salvezza. Il turno prende il via con la partita della Juventus, i bianconeri sono reduci dal successo contro il Sassuolo e hanno intenzione di allungare momentaneamente sul Napoli, sulla carta una partita che non dovrebbe portare grossi problemi, di fronte il Frosinone con la partita ...

Serie A - l’analisi della giornata : Juventus - così non VALEri! La Roma adesso fa paura - Atalanta da Champions : E’ andata in scena la 19^ giornata del campionato di Serie A, un turno molto importante che ha dato importanti indicazioni. Nel lunch match in campo Juventus e Sampdoria, successo della squadra bianconera trascinata dal solito Cristiano Ronaldo, autore di una doppietta ma la partita è stata pesantemente condizionata dagli errori arbitrali di Valeri, che prima concede un rigore generoso e poi annulla clamorosamente il pareggio di ...

Serie A - l’analisi della giornata : sprofondo rossonero e rinascita Milinkovic-Savic - eterni Pellissier e Quagliarella mentre il Toro recrimina : E’ andata in scena la 17^ giornata del campionato di Serie A, adesso in arrivo il tour de force in vista di una pausa per permettere alle squadre di rifiatare. L’ultimo turno si è aperto con i lunch match tra Lazio e Cagliari, da segnalare dalla partita dell’Olimpico non solo il controsorpasso al Milan in chiave Champions League ma anche la rinascita di Milinkovic-Savic, il centrocampista ha attraversato un momento ...

Serie A - l’analisi della giornata (in attesa del Milan) : polemiche e veleni - errori e ribaltoni tra esoneri ed incubo retrocessione [DETTAGLI] : Si conclude la 16^ giornata del campionato di Serie A, nel posticipo del martedì in campo Bologna e Milan, partita molto importante per gli obiettivi di salvezza e Champions League. Il Milan è reduce dalla sconfitta contro l’Olympiacos e dalla clamorosa eliminazione in Europa League, è un risultato inaspettato e che rischia di condizionare pesantemente la stagione dei rossoneri. Squadra altalenante quella di Gennaro Gattuso e può ...

Sampdoria – Parma - le probabili formazioni e l’analisi del match della 16^ giornata di Serie A : Sampdoria – Parma, le probabili formazioni e l’analisi del match della 16^ giornata di Serie AGenova teatro di una sfida dal sapore europeo. Le due squadre arrivano da una buona prima parte di campionato e occupano le zone alte della classifica. Se per la Sampdoria, visto il parco giocatori e le risorse, non è una sorpresa, è interessante la situazione dei ducali, dopo le tre promozioni consecutive.GENOVA – Mister Giampaolo vola sulle ...