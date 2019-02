Scossa di terremoto in Emilia Romagna | avvertita a Reggio Emilia

Terremoto in Calabria - Scossa al largo della costa tirrenica : Terremoto in Calabria, scossa al largo della costa tirrenica Il sisma è stato registrato a una profondità di 48 chilometri tra Vibo Valentia e Lamezia Terme Parole chiave:

Terremoto in Calabria - Scossa di 3.3 al largo di Vibo Valentia : avvertita fino a Catanzaro : Terremoto di magnitudo 3.3 registrato al largo della costa calabrese sud occidentale, tra Catanzaro, Vibo Valentia e Reggio di Calabria: nessun danno a cose e persone, ma solo tanta paura per gli abitanti che hanno avvertito distintamente il sisma. Ecco l'elenco dei comuni più vicini all'epicentro, in un raggio di 20 chilometri.Continua a leggere

Scossa di terremoto sulla costa calabra : i dati dell'INGV : Una Scossa di terremoto di entità moderata si è verificata alle 10.16 di oggi nel Mar Tirreno meridionale, a largo della costa calabra sud-occidentale. Il sisma, magnitudo 3.3 sulla scala...

Calabria : Scossa di terremoto al largo di Vibo Valentia [DATI e MAPPE] : 1/4 ...

Forte Scossa di terremoto nell'Atlantico - avvertito alle isole Azzorre : Una scossa di terremoto di Forte entità è stata registrata oggi 14 febbraio 2019, esattamente alle 20.47, nel cuore dell'oceano Atlantico centrale, a largo dell'arcipelago delle Azzorre. Stando ai...

Terremoto alle pendici dell’Etna : Scossa con epicentro a Sant’Alfio [DATI e MAPPE] : 1/4 ...

Terremoto in mare - Scossa fa tremare il Salento : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori ...

Brindisi - Scossa di terremoto in mare di magnitudo 3 - 3 Richter : paura ma nessun ferito : Momenti di paura questa sera in provincia di Brindisi e nel Salento per una scossa sismica di magnitudo 3.3 Richter, il cui epicentro è stato individuato a 5 km da Torre Santa Sabina, non lontano da Carovigno. L'evento sismico si è verificato in mare, ma è stato nettamente avvertito su tutta la costa, addirittura fino al comune capoluogo. Secondo quanto riportato dalla stampa locale, tre le località di Torre Santa Sabina e Torre Canne, le ...

Terremoto Puglia - Scossa nella costa : paura a Brindisi [MAPPE e DATI] : 1/5 ...

Moderata Scossa di terremoto sulla costa adriatica pugliese : avvertita nettamente a Brindisi : Una scossa di terremoto di Moderata intensità si è verificata in Puglia alle ore 22.56 di oggi, 13 Febbraio. Il sisma, di magnitudo 3.3 sulla scala Richter, si è verificato poco a largo della...

Scossa di terremoto nel Mar Adriatico : avvertita sul Gargano fra Peschici e Vieste : Una Scossa di terremoto è stata avvertita sul Gargano, nella Puglia settentrionale, alle ore 20.00. Dalle rilevazioni dell'INGV, istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, il terremoto è...

Terremoto : Scossa in Giappone - epicentro a Kagoshima : Un Terremoto di magnitudo 5.0 ha colpito il Giappone, in particolare la regione di Amami Oshima, nella prefettura Giapponese di Kagoshima, nell’isola più a sud di Kyushu. Il dato è stato registrato dalla Japan Meteorological Agency. L'articolo Terremoto: scossa in Giappone, epicentro a Kagoshima sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto Catania - nuova Scossa oggi all’alba : epicentro vicino il centro cittadino - torna la paura per l’Etna : 1/7 ...

Catania : Scossa di terremoto all'alba poco a nord della citta' - avvertita nettamente - dati INGV : Una scossa di terremoto è stata avvertita oggi 9 febbraio 2019, esattamente alle 07.02, sulla Sicilia orientale, precisamente nel catanese. Stando ai dati giunti dall'INGV si è trattato di un...