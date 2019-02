Savic-Juventus | ora si può davvero | ecco il piano di Paratici

Atletico Madrid-Juventus - tra Champions League e calciomercato : Paratici sonda Savic : Atletico Madrid-Juventus sarà anche l’occasione per Paratici per parlare dell’ex Fiorentina Savic, il quale piace ai bianconeri Atletico Madrid e Juventus si affronteranno per gli ottavi di finale di Champions League mercoledì sera. La gara sarà anche l’occasione per parlare del possibile approdo in bianconero di un difensore che piace molto a Paratici ed Allegri. Si tratta dell’ex Fiorentina Savic, centrale ...

Juventus : piacciono De Ligt e Savic - Douglas Costa ha mercato in Premier (RUMORS) : Da pochi giorni si è concluso il mercato di gennaio, ma le principali società europee stanno già pensando alle mosse per il futuro. Tra queste c'è la Juventus, che probabilmente in estate si concentrerà soprattutto sulla difesa. In particolare l'obiettivo sarà quello di sostituire Medhi Benatia e di ringiovanire un po' il reparto. Proprio di quelle che saranno le future strategie di mercato dei bianconeri, ne ha parlato Niccolò Ceccarini nel suo ...

Calciomercato Juventus - forcing su Savic per giugno? : Come riporta la 'Gazzetta dello Sport', ieri a Milano Paratici ha incontrato il suo omologo dei Colchoneros, Andrea Berta . Per ora, fumata grigia , la richiesta degli spagnoli è di almeno 40 milioni ...

Paratici dimentica foglio al ristorante con nomi di calciatori/ Calciomercato Juventus : Savic - Zaniolo e... : Fabio Paratici, secondo Il Tempo, avrebbe dimenticato un foglio al ristorante pieno di nomi di calciatori interessanti che sta facendo molto discutere.

Atletico Madrid - Savic ko : la Juventus è a rischio : TORINO - Stefan Savic rischia di saltare l'andata degli ottavi di finale di Champions League contro la Juventus . L' Atletico Madrid , infatti, ha reso noto che il difensore ha riportato la rottura ...

Atletico Madrid - infortunio per Savic : rischia di saltare la Juventus : ROMa - Stefan Savic rischia di saltare l'andata degli ottavi di finale di Champions League contro la Juventus. L' Atletico Madrid , infatti, ha reso noto che il difensore ha riportato la rottura ...