Sara e Marti | le star di Disney Channel

Giro d’Italia 2019 - dove si vedrà in tv e chi sarà il commentatore della RAI? I possibili sostituti di Martinello : Petacchi in pole? : dove si vedrà il Giro d’Italia 2019? Chi sarà il sostituito di Silvio Martinello nella cabina di commento della RAI? Sono queste le domande più frequenti tra gli appassionati di ciclismo che negli ultimi giorni hanno dovuto fare i conti con l’addio del Campione Olimpico di Atlanta 1996, uscito dai piani del network pubblico come ha egli stesso scritto sui suoi profili social. L’apprezzatissima voce del veneto non potrà più ...

Belen Rodriguez e Stefano De Martino insieme - Fabrizio Corona : "Usciranno allo scoperto quando Saranno sicuri..." : E' stata la bomba-gossip che ha caratterizzato la scorsa settimana: il bacio, immortalato dal settimanale Chi, di Belen Rodriguez e Stefano De Martino, la conduttrice argentina e il ballerino napoletano che sono stati sposati dal 2013 al 2015 e che sono genitori del piccolo Santiago.La notizia in questione è finita anche sulle pagine di The King - Corona Magazine, il web-magazine curato da Fabrizio Corona, l'ex agente fotografico, ed ex ...

Fed Cup 2019 - Svizzera-Italia 3-1. Sara Errani e Martina Trevisan vincono l’ininfluente doppio : Punto della bandiera per l’Italia della Fed Cup di tennis: in Svizzera l’ininfluente doppio, giocato a punteggio acquisito, va alla coppia azzurra composta da Sara Errani e Martina Trevisan, le quali battono 7-6 (5) 3-6 [10-5] la coppia elvetica formata da Timea Bacsinszky e Stefanie Voegele in poco meno di due ore di battaglia. Nel primo set le azzurre vanno sotto 0-3 con due break di svantaggio, ne recuperano uno ma poi perdono ...

Ciclismo - rivoluzione in Rai : Silvio Martinello non sarà più il commentatore tecnico. E i diritti per il Giro d’Italia… : Silvio Martinello non sarà più il commentatore tecnico durante le telecronache di Ciclismo sui canali Rai. Il Campione Olimpico di Atlanta 1996 aveva incominciato la sua carriera col network pubblico nell’ormai lontano 2003, subito dopo aver appeso la bicicletta al chiodo, e nel corso degli anni aveva preso sempre più spazio fino a formare l’affiatata coppia con Francesco Pancani. Il nuovo piano editoriale di RaiSport non prevede più ...

Biathlon - Coppa del Mondo 2019 : Martin Fourcade non sarà al via della tournée americana. Il francese pensa ai Mondiali ad Östersund : Martin Foucade e la trasferta americana non s’adda fare. Stando a quanto emerso nell’ultimo weekend ad Anterselva (Italia), sede della sesta tappa di Coppa del Mondo di Biathlon, il francese Martin Fourcade, sette volte trionfatore della classifica generale della disciplina non prenderà parte alla tournée oltreoceano. Un Fourcade, attualmente secondo nella graduatoria con 554 punti, contro gli 836 del dominatore norvegese Johannes ...

Biathlon - Coppa del Mondo Anterselva 2019 : domani l’inseguimento maschile. Sarà duello rusticano tra Martin Fourcade e Johannes Boe? : Al termine della sprint odierna, valida per la Coppa del Mondo di Biathlon, sono stati definiti i sessanta partecipanti all’inseguimento maschile di domani: ad Anterselva Sarà battaglia dura lungo i 12.5 km costellati dai quattro poligoni che potrebbero davvero rimescolare le carte in gioco. Ancora una volta a partire in testa Sarà il norvegese Johannes Boe. Dominatore incontrastato di questa stagione, Boe potrebbe anche fare gara in ...

Basket femminile - le migliori italiane della 14a giornata di A1. Laura Macchi eterna - Martina Bestagno e Sara Bocchetti protagoniste : Non sono mancate le sorprese nella 14a giornata del campionato di Serie A1 2018-2019 di Basket femminile. Il risultato più inatteso è stata senza dubbio la vittoria di Ragusa contro Schio, che ha permesso a Venezia di allungare nuovamente in testa alla classifica. Sono state davvero numerose le giocatrici italiane capaci di mettersi in mostra con prestazioni di assoluto valore. Impossibile non cominciare dall’eterna Laura Macchi, che ha ...

Stefano De Martino promosso da Mediaset alla Rai : «Sarà il conduttore di Made in Sud...» : Una grande novità per la nuova edizione di ' Made in Sud ', la trasmissione comica di Rai Due infatti vedrà la conduzione di Stefano De Martino . Grande occasione per l'ex ballerino di 'Amici' che nel ...

Stefano De Martino - Made in Sud : sarà il conduttore - la conferma : Stefano De Martino sarà conduttore dell’edizione 2019 di Made in Sud. Arriva la conferma dal direttore di Rai 2 Carlo Freccero Negli scorsi giorni l’indiscrezione si è diffusa velocemente: Stefano De Martino è in pole position per il ruolo di conduttore della nuova edizione 2019 di Made in Sud, programma comico di Rai 2 che […] L'articolo Stefano De Martino, Made in Sud: sarà il conduttore, la conferma proviene da Gossip e Tv.

Stefano De Martino condurrà Made in Sud : chi ci sarà con lui? : Made in Sud torna con Stefano De Martino: Elisabetta Gregoraci ci sarà? Nelle scorse settimane si è tanto vociferato sul ritorno di Made in Sud dopo la pausa durata un anno a causa degli ascolti non troppo soddisfacenti. Per rilanciare lo show composto soprattutto da comici partenopei insieme ad altri personaggi del cabaret meridionali, Carlo Freccero ha pensato di affidarlo nelle mani dell’ex ballerino professionista di Amici di Maria De ...

Sara e Marti - al via la seconda stagione con Aurora Moroni e Chiara del Francia : Sara e Marti #lanostrastoria sono pronte a sbarcare nelle sale italiane il 14 marzo, ma nell’attesa dal 21 gennaio al via la seconda stagione della serie tv in onda su Disney Channel (Canale 613 di Sky). Film e nuova stagione che sanciscono il successo delle due sorelle interpretate da Aurora Moroni e Chiara del Francia per uno show girato in Italia che si è distinto sin da subito per il suo linguaggio innovativo e la bravura dei giovani ...

Ciclismo - Giuseppe Martinelli fa i pronostici della prossima stagione : “Froome sarà ancora il numero uno - Moscon può diventare super - Thomas non si ripeterà” : La stagione 2019 di Ciclismo è ormai alle porte e si iniziano a fare i pronostici su cosa accadrà nel prossimo anno. Tra coloro che conoscono meglio questo sport troviamo Giuseppe Martinelli, uno dei direttori sportivi più importanti degli ultimi trent’anni. Da Marco Pantani a Fabio Aru, passando per Gilberto Simoni, Damiano Cunego e Vincenzo Nibali, la lista dei corridori diventati campioni sotto la sua guida è davvero lunghissima. In ...

Skam Italia 3 ci sarà - le parole di Federico Cesari su Martino e Niccolò dopo il finale : anticipazioni terza stagione : Un finale di stagione a tema natalizio per chiudere in bellezza il capitolo dedicato a Martino Rametta (interpretatod a Federico Cesari) e preparare Skam Italia 3. Così si conclude il secondo ciclo di episodi della serie remake del format norvegese. Eletto come il prodotto più amato dal pubblico giovanile secondo Corriere.it, Skam Italia ha davvero conquistato tutti quest'anno. Le visualizzazioni su TIMVision, la piattaforma che ospita la serie ...