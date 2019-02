Roma | in manette militare dell' esercito Italiano | abusava della figlia 15enne

Roma : trovato con droga nella valigia - in manette 34enne : Roma – Un altro corriere di droga e’ stato bloccato, nel pomeriggio di ieri, a seguito dei controlli effettuati dai Carabinieri nell’area dell’autostazione Tibus. A finire in manette e’ stato un cittadino nigeriano di 34 anni, residente nella provincia di Perugia ma di fatto senza fissa dimora e con precedenti, sorpreso dai militari del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Parioli in largo Guido Mazzoni, dove stava ...

Roma : operazione antidroga a Termini - una persona in manette : Roma – Gli agenti della Polizia di Stato del Compartimento Polizia ferroviaria per il Lazio, impegnati nei consueti servizi di osservazione e controllo svolti nello scalo di Roma Termini ai fini della prevenzione e repressione dei reati commessi nell’ambito ferroviario, lo scorso sabato hanno individuato ed arrestato una persona extracomunitaria che trasportava un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti che venivano ...

Roma - fiumi di 'coca' per i clienti dei locali della movida : in manette tre fratelli : fiumi e fiumi di droga: cocaina sopratutto, ma anche altro. Questo il giro messo in piedi da tre fratelli arrestati assieme ad una quarta persona. Sono stati i carabinieri del Nucleo Operativo della ...

Roma : controlli straordinari su litorale Romano - 3 in manette e 4 denunce : Roma – Questa mattina sono stati attuati i controlli straordinari sul territorio dai Carabinieri di Ostia, con la coordinazione dall’alto dell’elicottero dell’Arma nonche’ con l’ausilio dei reparti speciali come il personale della Compagnia di Intervento Operativo dell’8 Reggimento Lazio, dell’Ispettorato Carabinieri Tutela del Lavoro e delle unita’ cinofile antidroga di Ponte Galeria. Le ...

Roma : perseguita sua insegnante italiano - in manette con accusa stalking : Roma – I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Parioli hanno arrestato un cittadino slovacco di 44 anni per aver perseguitato una donna di 31 anni avuta come insegnante durante un corso di italiano per stranieri organizzato da un’associazione di volontariato all’Esquilino. Circa 60 email dal contenuto inquietante ai recapiti privati ed aziendali della donna reperiti in modo subdolo nonche’ molestandola ...

Roma : controlli serrati sul litorale - 6 in manette e 5 denunciati : Roma – Continua l’attivita’ di controllo che i Carabinieri di Ostia stanno portando avanti sul territorio. A Fiumicino, i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato un giovane di 26 anni per i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e resistenza a pubblico ufficiale. I militari hanno fermato il giovane, gia’ noto alle forze dell’ordine, il quale si e’ mostrato nervoso. Il ...

Roma : una pistola e 94 colpi pronti all’uso - in manette 49enne : Roma – I Carabinieri della Stazione di Roma Casalotti hanno arrestato un cittadino romeno di 49 anni, per detenzione abusiva di armi e ricettazione. I militari erano da tempo sulle tracce dell’uomo, poiche’ era stato segnalato quale possessore di un’arma da fuoco e di numerosi proiettili pronti per l’uso: una volta individuato e bloccato per le vie della Capitale, i Carabinieri hanno effettuato un rastrellamento di ...

Roma : 2 scippatori in manette e 5 multati a seguito controlli Carabinieri : Roma – I Carabinieri della Compagnia Roma Centro stanno portando avanti una serie di controlli capillari nelle zone di competenza a maggiore richiamo turistico per tentare di arginare i fenomeni di degrado o di criminalita’ diffusa. A poche ore dal maxi controllo scattato nell’area di piazza dei Cinquecento che ha portato all’arresto di 4 persone e alla denuncia a piede libero di altre 9 i Carabinieri del Comando Roma ...

Roma : colti in flagrante mentre vendono droga - in manette 7 spacciatori : Roma – Proseguono senza sosta i servizi antidroga dei Carabinieri della Compagnia Roma Piazza Dante nel quadrante compreso tra Esquilino, San Lorenzo, piazza Vittorio Emanuele II e colle Oppio. Nelle ultime 72 ore, i Carabinieri hanno arrestato 7 pusher e sequestrato circa 200 dosi di droga, tra cocaina, hashish e marijuana. In manette sono finiti, due cittadini Romani, di 31 e 57 anni, due cittadini del Gambia, di 25 e 27 anni, un ...

Roma : chiedeva prestiti denaro fingendosi conoscente - in manette 56enne : Roma – Contattava telefonicamente le sue vittime, prediligendo i piccoli esercenti commerciali, riuscendo a convincerli di essere un loro conoscente. Carpita la loro fiducia, chiedeva la cortesia di anticipare per suo conto delle somme di denaro – generalmente 200 euro – da consegnare ad un fantomatico corriere espresso che di li’ a poco sarebbe passato a ritirarle. Avuta la disponibilita’ dal conoscente, ...

In manette a Roma 5 rapinatori di banche. Anche un poliziotto : Roma, 26 gen., askanews, - E' di cinque arresti il bilancio di un'operazione di polizia e carabinieri a Roma contro una banda specializzata in rapine in bAnche. Gli arrestati sarebbero responsabili di ...

Roma : ruba zainetto a turista che pranza - in manette 42enne : Roma – Nel corso di un servizio finalizzato al contrasto dei reati predatori ai danni di turisti, i Carabinieri della Stazione Roma Via Vittorio Veneto hanno arrestato un 42enne algerino, senza occupazione e con precedenti, con l’accusa di furto aggravato. Ieri, l’uomo e’ entrato in un noto fast food di piazza di Spagna e, approfittando della folla presente, ha avvicinato alle spalle un turista cinese di 21 anni, che ...

Roma : cocaina in manico paletta e scopa - in manette casalinga : Roma – I Carabinieri della Compagnia di Frascati, nel corso di un’attivita’ antidroga scattata nella zona di Tor Bella Monaca, hanno arrestato una donna di 45 anni, originaria di Napoli ma da tempo residente a Roma e gia’ conosciuta alle forze dell’ordine, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari hanno notato un insolito via-vai di persone- noti assuntori di droga- da ...

Roma : garage adibito a magazzino per droga - uomo in manette : Roma – Un altro colpo assestato allo spaccio a Roma dagli agenti della Polizia di Stato del commissariato Casilino, diretto da Paola Di Corpo, nel quartiere Alessandrino. Nel mirino degli agenti questa volta un box in via delle Susine. Da mesi gli agenti stavano monitorando gli spostamenti di un 39enne Romano, tutti convergenti sempre nella via sopra citata. Ad indicare agli agenti il civico esatto del garage – utilizzato come ...