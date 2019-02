Roma | Di Francesco | ' Non siamo stati perfetti | ma si vince anche così'

Roma-Bologna - Di Francesco : “nel secondo tempo ho avuto una risposta importante” : Successo per la Roma nella gara di campionato contro il Bologna, ecco le dichiarazioni di Di Francesco ai microfoni di Sky Sport: “nel primo tempo non eravamo in campo, abbiamo commesso tanti errori tattici, il Bologna ha fatto una grande partita, noi abbiamo vinto come non piace a me, però nel secondo tempo ho avuto una risposta, arrivavamo sempre secondi sui palloni. Eravamo poco lucidi, abbiamo sbagliato palloni semplici, passo ...

Live Roma-Bologna 0-0 : Di Francesco va a caccia del Milan : Roma e Bologna chiudono il programma della 24a giornata di campionato nel posticipo del lunedì sera. I giallorossi, rientrati nel vivo della lotta per il 4o posto in classifica, vogliono i 3...

Roma-Bologna : giallorossi a caccia di punti Champions. A 1.40 la vittoria degli uomini di Di Francesco : La 24esima di campionato si chiude con il Monday Night dell’Olimpico tra Roma e Bologna. I giallorossi, vincendo, hanno la chance di staccare in classifica le rivali per il quarto posto Atalanta e Lazio, ma al Bologna la cura Mihajlovic sembra dare i suoi frutti, con 4 punti nelle ultime due giornate. Nonostante la ripresa degli emiliani, gli esperti di Sisal Matchpoint favoriscono nettamente gli uomini di Di Francesco, vincenti a 1,40, il ...

Roma - Di Francesco ha in mano il jolly : Questo weekend, appena finito, sicuramente andrà a incidere nella corsa alla zona Champions. Il 24° turno del campionato, però, si conclude stasera all'Olimpico: in campo la Roma che, nel monday ...

Roma Bologna - Eusebio Di Francesco LIVE : 'Zaniolo? Per ora gli sta benissimo la 22' : 1 nuovo post LIVE Nuovi post: 1 minuto fa A cosa è dovuta la ritrovata solidità difensiva? La cosa più importante è rimanere sempre corti, compatti tra le linee di centrocampo e di attacco. Secondo me ...

Roma - Di Francesco : 'El Shaarawy in dubbio. Zaniolo deve vivere sereno' : Dopo l'impegno vittorioso settimanale in Champions League contro il Porto, la Roma si rituffa nel campionato. Domani sera i giallorossi affronteranno all'Olimpico il Bologna. Eusebio Di Francesco ha ...

Roma - niente più infortuni "stupidi" : e Di Francesco riscopre l'abbondanza : Da Boston il presidente James Pallotta solo tre giorni fa aveva tuonato: 'Peccato per i tanti infortuni stupidi', alludendo come una delle cause per cui la Roma non galleggia tra il secondo e terzo ...

Roma - Di Francesco : 'Zaniolo - serve equilibrio. Bisogna mantenerlo coi piedi per terra' : La gara di andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Porto è stata soltanto l'ultima dimostrazione: il talento di Nicolò Zaniolo è cristallino. Protagonista assoluto con la doppietta ...

Roma - Di Francesco : 'Zaniolo resti con i piedi per terra' : Roma - La scelta se affidare in futuro la maglia n.10 della Roma a Nicolò Zaniolo sarà presa dalla società. Per Eusebio Di Francesco , adesso che il giovane talento è finito sotto la luce dei ...

Roma Bologna formazioni probabili - le scelte di Di Francesco e Mihajlovic : Roma Bologna formazioni probabili – La Serie A TIM 2018/2019 torna in campo per la 24^ giornata del campionato tra domani e lunedì 18 febbraio. Proprio nel Monday Night si sfideranno Roma e Bologna, in diretta su Sky Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 251 (satellite e fibra) con telecronaca […] L'articolo Roma Bologna formazioni probabili, le scelte di Di Francesco e Mihajlovic è stato realizzato da ...

Francesco Chiofalo innamorato?/ Dopo il tumore arriva una dedica Romantica per... : Francesco Chiofalo innamorato? Dopo il tumore arriva una dedica romantica sui social, ha trovato davvero l'amore oppure no?

Roma - Di Francesco riabbraccia Perotti. Zaniolo nel 'Team of the week' Uefa : La Roma è tornata ad allenarsi a Trigoria questa mattina dopo il 2 a 1 rifilato al Porto firmato da Zaniolo, entrato nel 'Team of week' della Uefa assieme a Dzeko, Benzema, Mbappè e Di Maria . Di ...

Roma - la svolta di Di Francesco dopo Firenze - tra autocritiche e un modulo garanzia : Dall'esplosione di Zaniolo passando per lo Dzeko formato europeo, si dimentica che nella rinascita della Roma , che ha ottenuto 10 vittorie negli ultimi 19 match di Champions: mai accaduto nell'era ...

Roma-Porto - Conceicao : 'Mi sono scusato con Di Francesco' : Non saremo i migliori al mondo ma siamo terribilmente competitivi'. Sulla lite con Di Francesco : 'Avevo chiesto semplicemente di buttare la palla fuori, perché avevamo un giocatore a terra. Niente ...