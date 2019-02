Roma-Bologna | Mihajlovic | “assurdo perdere una partita del genere”

calcioweb.eu

: ??Ecco una delle 7 reti con cui Francesco Totti è diventato il miglior marcatore della storia dell'#ASRoma contro il… - OfficialASRoma : ??Ecco una delle 7 reti con cui Francesco Totti è diventato il miglior marcatore della storia dell'#ASRoma contro il… - IRAMAPLUME : 50 biglietti a Bologna: - SerieA : La AS Roma vince contro il Bologna Fc 1909 e vola a 41 punti, a -1 dal 4° posto. Roma 2?? - 1?? Bologna… -

(Di lunedì 18 febbraio 2019) Sconfitta per ilnella gara di campionato contro la, ecco le dichiarazioni diai microfoni di Sky Sport: "laha fatto due gol su due palle inattive, noi abbiamo avuto tante occasioni, assurdounadel genere, anche un pareggio sarebbe stato bugiardo. Non posso rimproverare nulla alla squadra, mentalità importante contro una squadra importante, oggi abbiamo perso ma giocando così possiamo toglierci delle soddisfazioni. Dispiace per i miei calciatori ma hanno fatto una grande prestazione. Il rigore ci può stare, Helander ha fatto comunque una grande, non posso dire nulla ai miei ragazzi, è mancato solo il gol. Bisogna migliorare in due-tre cose, in particolar modo su palle inattive e finalizzare meglio ma la strada è quella giusta. Mi dispiace solo per il risultato".