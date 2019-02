Roma-Bologna 2-0 La Diretta Kolarov su rigore - poi Fazio : Roma e Bologna chiudono il programma della 24a giornata di campionato nel posticipo del lunedì sera. I giallorossi, rientrati nel vivo della lotta per il 4o posto in classifica, vogliono i 3...

Roma-Bologna : diretta streaming - formazioni e cronaca in tempo reale LIVE (2-0) : Roma-Bologna: diretta streaming, formazioni e cronaca in tempo reale LIVE (2-0) diretta Roma-Bologna: secondo tempo 73′ GOOOOOOOOOOOOOOL! IL RADDOPPIO DELLA ROMA, FAZIO! SUGLI SVILUPPI DI CALCIO D’ANGOLO IL PALLONE FINISCE DALLA TESTA DI DE ROSSI AL DESTRO DI FAZIO, CHE DI PRIMA INTENZIONE CALCIA BATTENDO SKORUPSKI! 72′ Cambio per il Bologna: esce Poli ed entra Dzemaili. 70′ Occasione Roma: El Shaarawy dal ...

Roma-Bologna : diretta streaming - formazioni e cronaca in tempo reale LIVE (1-0) : Roma-Bologna: diretta streaming, formazioni e cronaca in tempo reale LIVE (1-0) diretta Roma-Bologna: secondo tempo 62′ Tentativo di conclusione dalla distanza da parte di Edera. Il tiro finisce a lato della porta di Olsen. 61′ Ancora il Bologna! Poli dalla trequarti entra in area, ne salta uno e cerca di concludere. Manolas in scivolata riesce a spazzare via il pallone. 60′ Occasione Bologna: Poli dalla trequarti ...

Roma-Bologna : diretta streaming - formazioni e cronaca in tempo reale LIVE (0-0) : Roma-Bologna: diretta streaming, formazioni e cronaca in tempo reale LIVE (0-0) diretta Roma-Bologna: primo tempo 40′ Giallo per Florenzi: fallo del terzino che blocca la ripartenza di Dijks. 37′ Tentativo di conclusione dalla distanza da parte di Dzeko. Nessun problema per Skorupski che fa suo il pallone. 35′ Clamorosa occasione per il Bologna! Ottima azione dei rossoblù, con Sansone che serve al centro la corsa ...

Roma-Bologna : diretta streaming - formazioni e cronaca in tempo reale LIVE : Roma-Bologna: diretta streaming, formazioni e cronaca in tempo reale LIVE diretta Roma-Bologna: primo tempo 1′ La partita è cominciata! Primo pallone giocato dal Bologna, buon calcio a tutti! diretta Roma-Bologna: le formazioni ROMA (4-3-3): Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, Nzonzi, Pellegrini; Zaniolo, Dzeko, Kluivert Allenatore: Di Francesco BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Helander, Danilo, ...

Roma-Bologna : diretta streaming - formazioni e cronaca in tempo reale : Roma-Bologna: diretta streaming, formazioni e cronaca in tempo reale diretta Roma-Bologna: le formazioni ROMA (4-3-3): Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, Nzonzi, Pellegrini; Zaniolo, Dzeko, Kluivert Allenatore: Di Francesco BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Calabresi, Danilo, Dijks; Poli, Pulgar; Edera, Soriano, Sansone; Santander Allenatore: Mihajlovic L’ultimo match della 24a giornata della Serie A ...

La Roma sfida all’Olimpico il Bologna : il match in esclusiva su Sky : Si conclude questa sera la 24esima giornata di Serie A con un incontro che ha risvolti davvero interessanti per la classifica: la Roma, che crede fortemente nel quarto posto ha infatti la possibilità di rispondere al Milan reduce dalla vittoria in trasferta contro l’Atalanta, in casa contro il Bologna, formazione che ha l’assoluta necessità di […] L'articolo La Roma sfida all’Olimpico il Bologna: il match in esclusiva su ...