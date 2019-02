Roma | bimba picchiata dal compagno della madre | “Condizioni stabili | prognosi riservata”

Genzano di Roma - 24enne picchia ferocemente bimba di quasi 2 anni : Nella serata di mercoledì 13 febbraio una bimba di neppure 2 anni è stata brutalmente aggredita da un ragazzo di 24 anni, Federico Zeoli, compagno della madre, mentre erano nella loro casa a Genzano, paese dei Castelli Romani, in provincia di Roma. L'uomo, originario di Vinchiaturo, in provincia di Campobasso, si trovava insieme alla bimba, alla gemella e un'altra sorellina, nella casa dove conviveva con la madre delle stesse da pochi mesi. La ...

Roma - bimba grave dopo pestaggio. La madre difende il compagno : "È la mia vita - ma è giusto che paghi" : Le condizioni della bimba di 22 mesi ricoverata da ieri in gravi condizioni all'ospedale Bambino Gesù di Roma dopo esser stata picchiata dal compagno della madre sono lievemente migliorate e la donna, una ragazza di 23 anni originaria di Velletri, non se la sente di abbandonare quello che ha definito "l'uomo della sua vita". La giovane, intervistata dal Messaggero, sa bene che certe dichiarazioni attireranno tantissime critiche, ma ha deciso ...

Bimba in fin di vita a Roma - criminologa : “Il raptus non esiste - ci sono sempre dei segnali” : Tonia Bardellino, criminologa e sociologa, è intervenuta ai microfoni di ‘Tutto in famiglia’ condotto da Livia Ventimiglia e Annalisa Colavito su Radio Cusano Campus per parlare del caso di cronaca avvenuto a Genzano di Roma, dove un uomo ha ridotto in fin di vita la figlia della sua compagna di 22 mesi. “Questi casi sono sempre più diffusi, facendo quasi pensare che ci sia una sorta di emulazione –ha spiegato la Dott.ssa Bardellino-. Va detto ...

Castelli Romani - migliora la bimba di 22 mesi picchiata da compagno della madre. "Prognosi resta riservata" : La piccola respira spontaneamente ma i medici del Bambino Gesù restano cauti. La mamma: "L'ha picchiata lui perchè piangeva troppo". L'uomo deve rispondere di tentato omicidio

Roma : la bimba picchiata dal compagno della madre respira da sola - prognosi riservata : “La paziente di 22 mesi giunta nella notte di mercoledì al Pronto Soccorso è ancora ricoverata nel reparto di rianimazione“: lo rende noto l’Ospedale Bambino Gesù. La situazione clinica della bimba, picchiata dal compagno della madre, “è in lento miglioramento. I parametri cardio-respiratori sono stabili. La bambina è stata estubata, è cosciente e ha ripreso l’attività respiratoria spontanea. La prognosi rimane ...

Roma - picchia bimba di 22 mesi e la riduce in fin di vita : Una bimba di appena 22 mesi è ricoverata in fin di vita nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma dopo esser stata picchiata dal compagno della madre, una 24enne già finito in manette con l'accusa di tentato omicidio.La tragedia è avvenuta a Genzano, mentre il 24enne si trovava solo in casa con i quattro figli della donna che stava frequentando da qualche mese. Non è chiaro cosa sia accaduto - la ...

Roma - bimba picchiata in casa : è grave - la madre accusa il suo nuovo fidanzato : Una bambina di 22 mesi è ricoverata in condizioni gravissime dopo essere stata picchiata in casa. La mamma della piccola ha indicato il suo nuovo compagno come colpevole. L'uomo, di 24 anni, ha confessato di aver percosso la bimba per motivi futili. "Piangeva troppo" avrebbe riferito il patrigno della piccola ai poliziotti. Il pestaggio della piccola Secondo quanto si apprende, la mamma della piccola si è presentata nell'ospedale dei Castelli, ...

Roma - BIMBA DI 22 MESI PICCHIATA DAL COMPAGNO DELLA MADRE/ Grave - 'è stato un raptus' : BIMBA di 22 MESI massacrata di botte dal COMPAGNO DELLA MADRE: gravissima. Ultime notizie, lui si giustifica: 'ho avuto un raptus', altri precedenti?

Roma - picchiata dal compagno della madre : bimba di 22 mesi in fin di vita : Una bambina di 22 mesi è stata portata in gravi condizioni all'ospedale di Genzano , a pochi chilometri da Roma , con diversi traumi ed ecchimosi. Ad accompagnarla c'era la madre che ha riferito alla ...

Roma - bimba di due anni ridotta in fin di vita dal compagno della madre : "Un raptus" : La piccola è stata brutalmente picchiata dal compagno della madre, 24enne, che è stato arrestato. E' accaduto ieri intorno alla mezzanotte a Genzano, sui Castelli Romani. L'uomo: "Non volevo..."

Roma - picchiata dal compagno della madre : bimba di 3 anni ricoverata in codice rosso : La piccola è stata brutalmente picchiata dal compagno della madre, 25enne, che è stato arrestato. E' accaduto ieri intorno alla mezzanotte a Genzano, sui Castelli Romani. La bimba non sarebbe in pericolo di vita.

Roma. La bimba di 2 anni piange : il patrigno la manda in ospedale in codice rosso : Violenza inaudita contro una neonata. E’ successo alle porte di Roma. Il compagno di una giovane donna avrebbe perso la

Tragedia alle porte di Roma : picchiata da compagno della madre - grave bimba di 3 anni : Tragedia alle porte di Roma: un 24enne italiano picchia una bambina di tre anni figlia della convivente. Arrestato per tentato omicidio. Ieri sera all’ospedale di Genzano, ai Castelli Romani, una donna di 23 anni e’ arrivata al pronto soccorso portando la figlia di tre anni che aveva evidenti ecchimosi su tutto il corpo, anche sul viso. I sanitari visto le condizioni della bambina e lo stato di agitazione della madre hanno chiamato ...

Roma - grave una bimba di 3 anni picchiata dal padre : arrestato : Roma, 14 feb., askanews, - Un 24enne di Genzano, alle porte di Roma, è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di tentato omicidio per aver picchiato la figlia di 3 anni, ricoverata ora in gravi ...