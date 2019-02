Risultati serie A | gol | classifica e highlights della 24giornata

Risultati serie A/ Classifica aggiornata - diretta gol live : Napoli ancora bloccato! : RISULTATI SERIE A: Classifica aggiornata e diretta gol live score delle partite in programma oggi domenica 17 febbraio per la 24giornata di campionato.

Rugby – Serie A : disputata la dodicesima giornata - tutti i Risultati dei tre Gironi : Si è giocata oggi la dodicesima giornata del campionato di Serie A, tante emozioni nei tre Gironi Nella dodicesima giornata del Girone 1 della Serie A sorridono Pro Recco e Cus Milano che tra le mura amiche battono rispettivamente Rugby Milano e Cus Torino. Successi esterni per Cus Genova in casa del Parabiago e del Biella nel derby piemontese contro il TKGroup Rugby Torino. Nell’anticipo del sabato la capolista Lyons Piacenza ha superato ...

Serie C - i Risultati della 27giornata : stop Pordenone e Juve Stabia - Pro Vercelli ok : In una giornata caratterizzata dal surreale caso di Cuneo-Pro Piacenza, terminata 20-0 con gli emiliani in campo solo con 7 giocatori giovanissimi, la Serie C ha svolto la sua 27giornata. Tante ...

Serie D - Risultati della 24e della 28giornata : vincono Bari e Cesena - pari Modena : GIRONE C, 24GIORNATA Belluno-Adriese 0-1 Montebelluna-Arzignano Valchiampo 2-1 Sandonà-Sport Club St.Georgen 1-1 Campodarsego-Levico Terme 2-0 Cartigliano-Union Feltre 3-0 Cjarlins Muzane-Este 2-2 ...

Risultati serie D - il Bari domina contro il Locri ed allunga ancora in classifica : Risultati Serie D – Si è giocato un nuovo turno importante valido per il campionato di Serie D, una giornata molto importante per il proseguo della stagione. Solo un pareggio per il Modena contro Crema, bene invece il Cesena che conquista tre punti importanti contro il Jesina. Spettacolo nel Girone I. Il Bari sbanca Locri per 3-0 e allunga in classifica: la Turris, seconda, non va oltre il pari contro il Marsala. L’Acr Messina torna ...

Serie A calcio - i Risultati di oggi (17 febbraio) e la classifica : Genoa-Lazio 2-1 - colpi salvezza di Empoli e Udinese : Nel pomeriggio si sono giocate tre partite valide per la 24^ giornata della Serie A 2019 di calcio. Spicca la grande vittoria del Genoa contro la Lazio giunta in piano recupero, un pirotecnico 2-1 che permette al Grifone di risalire fino al tredicesimo posto e che invece frena i biancocelesti nella corsa verso un posto nella prossima Champions League (oro occupano il settimo posto). Gli ospiti partono baldanzosi e in un primo tempo avaro di ...

I Risultati della 24ª giornata di Serie A : Nelle partite del pomeriggio la Fiorentina ha vinto in casa della Spal e il Genoa ha battuto la Lazio all'ultimo minuto

Risultati serie A – Tris Empoli - Udinese di rigore fra le polemiche : Criscito stende la Lazio allo scadere : L’Empoli supera 3-0 il Sassuolo, l’Udinese soffre contro il Chievo e vince grazie ad un rigore molto contestato, il Genoa batte la Lazio allo scadere: i Risultati della 24ª Giornata di Serie A Dopo il poker della Fiorentina contro la Spal nel lunch match, la 24ª Giornata di Serie A prosegue con un Tris di match interessanti, ricchi di gol ed emozioni. Successo agevole per l’Empoli che liquida il Sassuolo con un netto 3-0 grazie ai gol di ...

Serie A - Risultati 24.ma giornata : 16.54 Tonfo Champions della Lazio, rimontata e battuta dal Genoa: decide Criscito al 93'. Vittorie salvezza per Udinese ed Empoli, che dà una lezione al Sassuolo. JUVENTUS-FROSINONE (ven) 3-0 CAGLIARI-PARMA (sab) 2-1 ATALANTA-MILAN (sab) 1-3 SPAL-FIORENTINA 1-4 EMPOLI-SASSUOLO 3-0 GENOA-LAZIO 2-1 UDINESE-CHIEVO 1-0 INTER-SAMPDORIA ore 18 NAPOLI-TORINO ore 20.30 ...

