Risotto delicato con zucchina e prosciutto

cosacucino.myblog

: Un RISOTTO CON I GAMBERI delicato e semplice da preparare - lepassionidimam : Un RISOTTO CON I GAMBERI delicato e semplice da preparare - BrendaGott : RT @lacucinadinonna: Il risotto al limone, raffinato e delicato, semplicissimo da preparare - SimonaTundo : Se cercate un primo piatto dal sapore delicato e raffinato il RISOTTO CREMOSO ROSE' e' perfetto! ?????? -

(Di lunedì 18 febbraio 2019)con zucchine eIngredienti:• 300g di riso • 2 zucchine • brodo • 150 gr dicotto a cubetti • 1 spicchio d’aglio • prezzemolo q.b. • parmigiano q.b. • olio d’olivaPreparazione:Fate rosolare in pentola l’aglio e il prezzemolo tritato con l’olio d’oliva. Aggiungete latagliata a cubetti. Rimuovete l’aglio e fate ammorbidire lamescolando di tanto in tanto.Aggiungete il riso e fatelo tostare per qualche secondo mescolando velocemente. Aggiungete il brodo fino a coprirlo appena, aggiungendone dell’altro man mano che viene assorbito. Quando il riso sarà vicino alla cottura aggiungete ila cubetti.A cottura ultimata aggiungete il parmigiano grattuggiato e impiattate