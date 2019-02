Rega | molto lavoro nel fine settimana | 190 interventi

TIM a San Valentino Regala minuti illimitati per un mese e molto altro. Tutte le promo : Non è possibile utilizzare il Voucher in occasione di anteprime, spettacoli in 3D, eventi, proiezioni nelle sale speciali/posti vip o simili. TIM Sconto Cena X2 L'altra promozione per i clienti TIM ...

L'Eredità. da Flavio Insinna il Regalo di Natale molto sospetto : volano via migliaia di euro : Sospetti a L'Eredità di Flavio Insinna, il quiz pre-serale di Rai 1 che non si è fermato neppure alla vigilia di Natale. Che tipo di sospetto? Presto detto: la Rai si è fatta prendere dall'atmosfera natalizia e ha consegnato una vittoria facile facile alla concorrente? Possibile. Il punto è che la c

Rai - Di Maio : “Foa? Giornalista molto valido. Dispiace che abbiamo Regalato a concorrenza Giletti - Giannini e Porro” : “Mi sento di rassicurare i giornalisti della Rai in quanto le mie dichiarazioni non sono state mai generiche. Anzi, io penso che i giornalisti Rai siano il primo presidio per quanto riguarda il contraddittorio in ogni dibattito”. Lo ha detto il ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro, Luigi Di Maio, nel corso della sua audizione davanti alla Commissione parlamentare di Vigilanza Rai, rispondendo a una domanda sulle sue ...