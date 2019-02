Red Bull RB15 | livrea nel segno della tradizione

F1 - niente livrea aggressiva e camouflage : la Red Bull presenta a Barcellona la ‘vera’ RB15 [GALLERY] : Il team di Milton Keynes ha svelato oggi quella che sarà effettivamente la monoposto di Verstappen e Gasly nel Mondiale 2019 di Formula 1 Non sarà camouflage la livrea della Red Bull, il team di Milton Keynes infatti ha presentato oggi quella che sarà effettivamente la RB15 affidata a Max Verstappen e Pierre Gasly nel Mondiale 2019 di Formula 1. Rendering Red Bull Colori tradizionali ma anche alcune novità, per esaltare la nuova ...

F1 - Test Barcellona 2019 : domani si accendono i motori. Mercedes-Ferrari - sfida estrema - Red Bull in cerca di identità : Da domani si comincia e, ad essere onesti, non si vedeva l’ora. Dopo i giorni delle presentazioni, con vetture più o meno mascherate, il Mondiale di F1 2019 torna ufficialmente nella prima sessione di Test prevista dal 18 al 21 febbraio. La location è sempre la stessa, vale a dire Barcellona (Spagna), e sul tracciato catalano le aspettative dei team, di tecnici e di piloti sono quelle di massimizzare le loro prestazioni in termini di ...

F1 – Ricciardo torna sui motivi della rottura con la Red Bull : “dopo Baku io e Verstappen trattati alla stessa maniera” : Ricciardo torna sui fatti di Baku, in Azerbaijan l’australiano e Verstappen si scontrarono facendo inclinare i rapporti di Daniel con la Red Bull: le parole del pilota di Formula Uno Daniel Ricciardo ha iniziato una nuova avventura in Renault, ma ha ancora qualche sassolino da togliersi dalla scarpa per quanto riguarda la sua rottura con la Red Bull. tornando sui fatti avvenuti durante il Gp di Baku, in cui lui e Max Verstappen si ...

Max Verstappen : padre - madre e sorella. La carriera del pilota Red Bull : Max Verstappen: padre, madre e sorella. La carriera del pilota Red Bull Chi è Max Verstappen Il giovane pilota Max Emilian Verstappen correrà anche quest’anno con il team Red Bull. Il giovane pilota ventunenne si appresta a correre per il quinto anno consecutivo in Formula 1. Max Verstappen: carriera Il pilota olandese Verstappen è nato però in Belgio, nella cittadina di Hasselt il 30 settembre del 1997. Come praticamente tutti i ...

F1 - Test Barcellona 2019 : Mercedes e Ferrari evoluzione estrema - Red Bull e Honda - abbinamento vincente? : Dal 18 al 21 febbraio si comincerà. Dopo i giorni delle presentazioni o, se volete, dei vernissage, il Mondiale di Formula Uno 2019 si esibirà nell’abituale location di Barcellona per i canonici Test funzionali all’avvicinamento dell’esordio iridato, previsto il 17 marzo a Melbourne (Australia), sul tracciato dell’Albert Park. Otto giornate di prove non consecutivi che avranno inizio tra poco e in cui tutti i team saranno ...

F1 - Test Barcellona 2019 : Mercedes riferimento - Ferrari lancia il guanto di sfida e Red Bull con l’incognita Honda : Dal 18 al 21 febbraio si comincerà. Dopo i giorni delle presentazioni o, se volete, dei vernissage, il Mondiale di Formula Uno 2019 si esibirà nell’abituale location di Barcellona per i canonici Test funzionali all’avvicinamento dell’esordio iridato, previsto il 17 marzo a Melbourne (Australia), sul tracciato dell’Albert Park. Otto giorni di prove non consecutivi che avranno inizio tra poco e in cui tutti i team saranno ...

F1 - Test Barcellona 2019 : Red Bull e l’incognita del motore Honda. Sarà all’altezza per lottare per il Mondiale? : Il conto alla rovescia sta per concludersi, tra tre giorni la stagione 2019 della Formula Uno aprirà i battenti con i Test ufficiali di Barcellona, primo vero banco di prova per le nuove monoposto del circus. Una delle scuderie pretendenti al titolo è senz’ombra di dubbio la Red Bull, che può contare su una line-up di piloti molto competitiva formata dall’olandese Max Verstappen e dal neo-arrivato francese Pierre Gasly. Il team di ...

Formula 1 - la Red Bull svela le prime immagini della nuova RB15 : Dopo la Mercedes anche la Red Bull si mostra al mondo. Su twitter la scuderia austriaca mostra le prime immagini della monoposto che parteciperà al Mondiale 2019 di Formula 1. Vettura dipinta di blu scuro e rosso per una livrea definita come una ...

F1 - svelata la nuova Red Bull Verstappen 'Ci aspettiamo molto' : SILVERSTONE, INGHILTERRA, - Non solo Mercedes . Dopo le Frecce d'Argento anche la Red Bull si mostra al mondo. Sul circuito inglese di Silverstone primi giri oggi anche per la RB15, la nuova monoposto con cui la scuderia austriaca affronterà il prossimo Mondiale di Formula Uno, con al volante Max ...

Formula 1 2019 : la nuova Red Bull : aerodinamica e potenza - dubbi sull'affidabilità : Dicono di volere una F1 più vicina alla gente, parlano di coinvolgere il pubblico e di riportare le emozioni in pista. Poi organizzano eventi a porte chiuse, Mercedes , e lanci virtuali, Red Bull ,, e ...