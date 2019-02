Mondiale Rally - Ott Tänak vince in Svezia : Il team Toyota Gazoo Racing ha festeggiato la prima vittoria stagionale nel Mondiale Rally, grazie a una superba prestazione di Ott Tänak. L'estone ha guidato alla perfezione, conquistando la vittoria a mani basse e lasciandosi alle spalle la Citroen di Lappi e la Hyundai di Neuville. La Yaris WRC si conferma molto competitiva in Svezia: non a caso, questa è stata la seconda vittoria in tre anni. Tänak ha anche vinto la Power Stage finale, ...

Rally Svezia - Tanak a segno : vince e vola in testa al mondiale : Il finlandese è finito due volte fuori strada nell'appuntamento in cui ha stabilito il nuovo record di gare nel mondiale Rally, 197, che apparteneva al due volte campione del mondo Carlos Sainz. ...

Rally Svezia 2019 : Ott Tanak conquista il successo anche nella Power Stage e vola in testa al Mondiale. Lappi e Neuville sul podio : L’estone Ott Tanak (Toyota) si aggiudica il Rally di Svezia 2019, secondo round del Mondiale WRC dopo l’esordio stagionale a Montecarlo, conquistando anche la Power Stage conclusiva di Torsby e volando in testa alla classifica generale del Campionato. Il 31enne nativo di Karla si è difeso nelle prime due prove speciali odierne forte del grande vantaggio accumulato nelle prime tre giornate e poi ha spinto al massimo nell’ultima ...

Rally - Mondiale 2019 : il calendario e le date di tutte le tappe. Il programma completo : Il Mondiale Rally 2019 prevede 13 prove che si disputeranno da gennaio a novembre. Stagione davvero molto lunga per i fuoristrada pronti a darsi battaglia nel corso di una stagione che si preannuncia molto avvincente e appassionante con tanti piloti in grado di lottare per il titolo iridato come si è visto nell’ultima annata. L’esordio, come ormai da tradizione, sarà a Montecarlo dal 24 al 27 gennaio poi si andrà al Nord per il ...

Rally Svezia - Mondiale 2019 : Teemu Suninen precede di un soffio Tanak - Neuville fatica - Latvala e Ogier con distacchi notevoli : Teemu Suninen (Citroen C3) ha chiuso al comando un intenso ed avvincente venerdì del Rally di Svezia 2019. Il finlandese ha saputo tenersi lontano dalle insidie del tracciato che, viste le alte temperature, non ha proposto ghiaccio, ma cumuli di neve ai lati della sede stradale, non permettendo il minimo errore. Ne hanno fatto le spese, a ripetizione, e con differenti danni, Thierry Neuville, Sebastien Ogier e Jari-Matti Latvala. Alle spalle di ...

Rally Svezia - Mondiale 2019 : programma - orari e tv. Calendario e date del fine settimana : Dopo lo spettacolare esordio stagionale in quel di Montecarlo, il Mondiale Rally si trasferisce in Svezia per la seconda tappa del Calendario, in programma dal 14 al 17 febbraio. 316.80 chilometri contro il cronometro distribuiti su 19 prove speciali (incluso lo shakedown) decreteranno l’ordine d’arrivo della 67esima edizione del Rally di Svezia, uno degli appuntamenti da non perdere nel Calendario motoristico internazionale. I ...

