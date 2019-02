Raggi | ringrazio autista Atac che ha salvato vita ragazza

Gianni Morandi ricorda Leonardo Cenci : "Era Leo a incoRaggiare me. Mi confidò : 'Apro gli occhi la mattina ringrazio Dio di averli aperti'" : Gianni Morandi ha ricordato in un'intervista alCorriere della Sera il suo amico maratoneta Leonardo Cenci, scomparso lo scorso 30 gennaio dopo aver combattuto contro il cancro ed essere diventato simbolo della lotta al tumore. Il cantante e maratoneta appassionato, oggi 74 anni, nella commozione ha parlato della tenacia e della grinta di Leo con il quale più volte si è ritrovato a correre, fianco a fianco in occasione della mezza ...