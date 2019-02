Raggi | grazie Papa Francesco per aver accettato invito in Campidoglio

GHEZZI - FUTURA 2018 - * Inaugurazione anno giudiziario - trento : « DIRITTI DI TUTTI - GRAZIE AL CORaggiO DEL PRESIDENTE DELL'ORDINE DEGLI ... : E magari correggere la rotta politica che punta a tutelare solo i DIRITTI della maggioranza. * Paolo GHEZZI Capogruppo di FUTURA 2018 in consiglio provinciale

Vodafone migliora in Italia - grazie anche a ho. Mobile che Raggiunge 1 milione di utenti : Dopo un secondo trimestre decisamente difficile, Vodafone chiude il 2018 in miglioramento, grazie a una riduzione dell'intensità della competizione. L'articolo Vodafone migliora in Italia, grazie anche a ho. Mobile che raggiunge 1 milione di utenti proviene da TuttoAndroid.

Vodafone migliora in Italia - grazie anche a ho. mobile che Raggiunge 1 milione di utenti : Dopo un secondo trimestre decisamente difficile, Vodafone chiude il 2018 in miglioramento, grazie a una riduzione dell'intensità della competizione. L'articolo Vodafone migliora in Italia, grazie anche a ho. mobile che raggiunge 1 milione di utenti proviene da TuttoAndroid.

Entro l’estate il primo smartphone 5G Huawei : i paesi Raggiunti dalla tecnologia grazie al produttore : Sul primo smartphone 5G Huawei oggi abbiamo qualche certezza in più. Nella giornata di ieri, 22 gennaio nel corso del Davos World Economic Forum, il vice presidente dell'azienda Hu Houkun ha annunciato i tempi necessari per il lancio del dispositivo tecnologico e lo diciamo fin da subito, ci sarà da attendere davvero poco. Sappiamo bene come Huawei sia impegnata non solo nella progettazione del suo primo smartphone 5G, ma sia anche la ...

Patuanelli : via libera concordato Atac risultato straordinario - grazie Raggi : Roma – “Il via libera al piano industriale Atac e’ una notizia di straordinaria importanza. Parliamo della piu’ grande azienda dei trasporti italiana, con i suoi 11 mila dipendenti”. “A qualcuno poteva apparire un risultato quasi impossibile da Raggiungere: sulla municipalizzata capitolina grava un macigno fatto di 1,5 miliardi di euro di debito, frutto di scelte scellerate di chi ha amministrato la ...

Maiorino : grazie Raggi per straordinario lavoro svolto per Atac : Roma – “Quello del concordato preventivo e’ stato un percorso sicuramente non facile, ma il risultato Raggiunto puo’ definirsi certamente straordinario. grazie all’impegno della sindaca Virginia Raggi e della sua squadra la piu’ grande azienda dei trasporti italiana, con i suoi 11mila dipendenti, puo’ dirsi salva”. “Questo nonostante da quasi 10 anni fosse in sostanziale default dopo le ...

Maradona rassicura tutti : 'Sto bene - grazie per i messaggi di incoRaggiamento' : La notizia del ricovero di Diego Armando Maradona ha tenuto con il fiato sospeso tutti i suoi fan e gli appassionati di calcio, facendo in poche ore il giro del mondo. L'ex fuoriclasse argentino è stato ricoverato in una clinica nella periferia di Buenos Aires e dimesso in poche ore. Il Pibe de Ore doveva effettuare un semplice controllo medico di routine, ...

Diego Armando Maradona dimesso : “Non è successo niente - sto bene. Grazie per l’incoRaggiamento” : Diego Armando Maradona ha parlato dopo il ricovero per emorragia gastrica. Nella serata di ieri, infatti, il Pibe de Oro ha accusato un malessere ma non è nulla di grave come ha precisato l’ex giocatore, ora già dimesso, sul suo profilo Facebook: “Voglio ringraziarvi per i messaggi di incoraggiamento. Mi dispiace che vi siate preoccupati senza motivo. Voglio dirvi che non è successo niente, che sto bene. Oggi mi prendo cura dei miei ...