Protesta latte | salta la tregua Movimento pastori | 72 centesimi al litro passo

Protesta latte - i pastori accettano tre giorni di tregua. Al tavolo con Centinaio ipotesi accordo a 72 centesimi al litro : Tre giorni di tregua nella mobilitazione dei pastori sardi per non bloccare il conferimento del latte e riprendere a far lavorare i caseifici. Tre giorni nei quali la proposta messa sul tavolo per avere 72 centesimi al litro oggi e arrivare a fine stagione a un euro – anche 1,20 – come chiedono gli allevatori sardi, sarà posta al vaglio del mondo delle campagne. Si chiude così il tavolo di filiera convocato dal ministro Gian Marco ...