Probabili Formazioni Lione-Barcellona, Champions League 19-02-2019

(Di lunedì 18 febbraio 2019). Serata di grande calcio al ”Parc Olympique”, dove, alle 21.00,si affronteranno per l’andata degli ottavi di finale diIlha raggiunto gli ottavi diper la decima volta e ha concluso la fase a gironi senza sconfitte come il, il Porto, il Bayern e l’Ajax. La squadra di Bruno Genesio si è qualificata dopo aver battuto il Manchester City per 2-1 all’Etihad; poi ha centrato cinque pareggi che gli hanno consentito di raggiungere il secondo posto alle spalle dei Citizens nel gruppo F precedendo Shakhtar Donetsk e Hoffenheim. L’età media della rosa è di 24,3 anni e in Ligue 1 è terzo in classifica alle spalle di Psg e Lille. Nell’ultimo turno hanno battuto in casa il Guingamp per 2-1, grazie alla prodezza di Nabil Fekir che non giocherà a causa di ...