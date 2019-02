Pro Piacenza | parla l' ex Polverini e Ghirelli accusa i genitori

Cuneo-Pro Piacenza 20-0 - club emiliano fuori da campionato e Figc - : La squadra che domenica ha disputato una partita con 7 giocatori under 18 e un massaggiatore in campo è stata sanzionata dal giudice sportivo e dalla Federcalcio che ne ha revocato l'affiliazione per "...

Pro Piacenza - dg del club : 'Mi dispiace - ce l'ho messa tutta' : 'Ce l'ho messa tutta, mi dispiace che sia andata così. Si vede che era giusto che finisse in questo modo'. È il commento amareggiato di Carmine Palumbo, direttore generale del Pro Piacenza, la squadra ...

Serie C - il giudice sportivo cancella il 20-0 di Cuneo-Pro Piacenza : quarta sconfitta a tavolino - rossoneri esclusi dal campionato : Come non si fosse mai giocata: la partita della vergogna tra Cuneo e Pro Piacenza, giocata in 11 contro 7 ragazzini e finita 20-0, non è stata omologata dal giudice sportivo, che ha deciso per la sconfitta a tavolino. Ma questo non vuol dire che non sia mai successo. L’unica consolazione è che dovrebbe essere stata l’ultima farsa di questo campionato: gli emiliani, che di fatto non disputavano una partita regolare da quasi tre mesi, finalmente ...

Pro Piacenza escluso dal campionato di Serie C. Annullata gara persa 20-0 : ... Gabriele Gravina, e le altre parti coinvolte per 'trovare una soluzione che tuteli prima di tutto i giovani e la loro passione per lo sport. È una cosa che non voglio più vedere', ha detto Giorgetti,...

