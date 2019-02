blogo

: Pomeriggio 5: Biagio D'Anelli e Flavia Vento insieme a San Valentino, Emanuela Tittocchia… - gossipblogit : Pomeriggio 5: Biagio D'Anelli e Flavia Vento insieme a San Valentino, Emanuela Tittocchia… - BiagioDivenuta : RT @Pauline87717362: @BiagioDivenuta Buon pomeriggio a te caro Biagio ?? - Pauline87717362 : @BiagioDivenuta Buon pomeriggio a te caro Biagio ?? -

(Di lunedì 18 febbraio 2019)Continuano ad appassionare il pubblico di Canale 5 le vicende amorose diD', ex-concorrente della casa del Grande Fratello, combattuto ed ammirato da tante delle donne che spesso siedono alla corte di Barbara d'Urso a5, anche oggi. Questa volta galeotto fu San, che ha offerto l'occasione ideale per il campano per mettere in gioco tutte le carte sul tavolo con, casta da tre anni e affascinata dal modo di fare dello scapolo. Ho passato una serata splendida in compagnia di. Eravamo vicini Salerno per dei lavori e ci siamo ritrovati in questo ristorante che si chiama L'incontro. La showgirl ha commentato positivamente l'appuntamento con D', che ha dichiarato apertamente di essere in piena fase di corteggiamento e di aver invitato laa cena per ripagarla dell'appuntamento avuto con Malena: Sono stata molto bene ...