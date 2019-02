Più di 20 sigarette al giorno sono un rischio anche per la vista

I filtri da sigarette inquinano Più di tutti gli altri oggetti di plastica ( e non prevengono il cancro) : Quando si pensa all'inquinamento da plastica, raramente si associa quello che effettivamente è l'oggetto più inquinante di tutti: i filtri di sigarette. Questi, per la loro composizione e per il diffusissimo malcostume di gettarli per terra, sono diventati un problema da risolvere urgentemente. L'Unione Europea, di recente, ha deciso di intervenire: tra le nuove regole sulle plastiche monouso è presente una norma che vuole ...