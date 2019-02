Perchè il cane è meglio del fidanzato

Pestata a sangue in biblioteca : "Solo perché il mio cane ha annusato il suo zaino" : La denuncia della vittima su Facebook. Il colpo, stando a quanto finora ricostruito, pare sia arrivato alla fine di una...

Laccio del cane al collo e percosse perché vuole lasciarlo : bloccato dalla polizia locale : Ha usato il guinzaglio del cane come arma di offesa. L'ha stretto al collo di una donna 'colpevole' di non voler più subire offese e violenze e di voler fare le sue scelte in piena libertà. L'avrebbe potuta anche uccidere. Il gravissimo episodio è accaduto a Napoli. L'aggressore non tollerava l'idea che la compagna lo volesse lasciare, e ha agito così pubblicamente, in strada, in pieno centro, ai Gradoni a Chiaia. Ciò ha permesso di dare ...

Cane avvelenato perché abbaiava troppo : la storia di Seneca - maremmano di 3 anni : Seneca era un pastore maremmano e aveva tre anni: "era" e "aveva" perché Seneca non c'è barbaramente avvelenato la notte di Natale nel suo giardino di casa, una villetta singola in quel di Arzergrande, un comune della provincia di Padova, in Veneto. Nelle stesse ore, a qualche chilometro di distanza, a Piovega, un boccone avvelenato avvolto nel prosciutto era stato fatale per una meticcia, anch'essa di tre anni. Episodi ...

Jane Alexander ed Elia Fongaro / L'attrice si difende dagli haters : "Il mio cane al guinzaglio? Ecco perché…" : Elia Fongaro, intervistato dal settimanale Grand Hotel, svela: 'Mia madre era perplessa su Jane Alexander. Pensava facessi altre scelte'

«Ho provato a fare diventare il mio cane una star di Instagram e ho fallito» - ecco perché : Max the CorgiMax the CorgiMax the CorgiMax the CorgiMax the CorgiMax the CorgiMax the CorgiMax the CorgiMax the CorgiMax the CorgiMax the CorgiMax the CorgiMax the CorgiMax the CorgiMax the CorgiMax the CorgiMax the CorgiMax the CorgiMax the CorgiMax the CorgiMax the CorgiMax the CorgiMax the CorgiMax the CorgiMax the CorgiMax the CorgiMax the CorgiBrian X. Chen scrive di tecnologia per il New York Times ed è proprio qui che ha raccontato del ...

La polizia uccide Sota - il cane di un senzatetto - perché abbaiava. Proteste a Barcellona : Un poliziotto di Barcellona, in Spagna, è sotto accusa dopo aver ucciso a colpi d’arma da fuoco il cane di un senzatetto. Il cane era un meticcio femmina e si chiamava Sota. Da giorni molte persone manifestano il loro dissenso per l’accaduto: mercoledì duecento persone si o radunate mercoledì davanti al municipio della città catalana per chiedere u...

Morto in casa col cane : la storia di Totò - ucciso dai bracieri perché non poteva pagare le bollette : TORRE ANNUNZIATA - Morto con il suo cane intossicato dal monossido di carbonio dei bracieri che si era procurato per riscaldarsi. Non c'erano soldi per pagare le bollette e la pensione non era ancora ...

Nadia Toffa/ Foto : 'sono rinata d'inverno come i bucaneve. Non abbiate fretta perché...' : Nadia Toffa rinasce d'inverno come un bucaneve e lancia un messaggio ai fans in vista del Natale: 'non abbiate fretta, perché la vita...'.