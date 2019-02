Per quasi 20 anni | la quota lavoro sul PIL USA è diminuita

Le vendite di Metro Exodus nella settimana di lancio sono state suPeriori quasi del 50% rispetto a quelle di Last Light. Male Crackdown 3 in UK : Metro Exodus manca di poco il primato in UK debuttando alla posizione numero 2. Far Cry New Dawn si piazza invece in prima posizione.Con un paio di new entry che si contendono il primo posto nelle classifiche al dettaglio del Regno Unito nell'ultima settimana, Far Cry New Dawn ha superato Metro Exodus di sole 2.000 unità.Secondo GamesIndustry.biz, nonostante non abbia centrato il primato, le vendite nella settimana di lancio di Metro Exodus sono ...

Airbus - quasi completato primo A350-900 XWB Per JAL : E' in corso a Tolosa , in Francia, l'assemblaggio finale del primo A350-900 EWB, Extra Wide Body, per JAL-Japan Airlines. il velivolo, dalla cabina passeggeri ultra confortevole Airspace by Airbus , ...

Alitalia - lungo raggio e risparmi Mission quasi impossible Per Fs : Il salvataggio di Alitalia? Sermbrerebbe una "Mission impossible" che richieda il trentesimo "miracolo" dagli anni Ottanta ad oggi, visto che nell'ultimo trentennio la compagnia ha sempre volato in rosso tranne brevi periodi. Eppure dalla gestione commissariale sono emersi i primi segnali positivi, con un incremento dei ricavi da traffico passeggeri e un calo deciso delle perdite nell'ultimo semestre del 2019. Per ...

Migliore settimana da quasi due anni Per Piazza Affari : Migliore settimana degli ultimi 22 mesi per la borsa di Milano. Nella seduta odierna, che si è chiusa con il Ftse Mib in rialzo dell'1,9%, a brillare sono soprattutto i titoli del comparto bancario, ...

Estrazioni Lotto e SuPerenalotto di oggi - giovedì 14 febbraio 2019. Tutti i numeri vincenti. C'è un 5+ da quasi 582 mila euro : Seguite su in diretta le Estrazioni di Lotto , 10eLotto e SuperenaLotto di oggi , giovedì 14 febbraio 2019 : i numeri vincenti e a seguire le quote. I numeri vincenti del SuperenaLotto sono 4 30 47 76 ...

«Io sono Mia» - ascolti boom Per la fiction su Mia Martini : quasi 8 milioni di spettatori : Autentica, graffiante, commovente, ribelle. «Io sono Mia», il biopic sulla vita di Mia Martini, interpretato da una strepitosa Serena Rossi, andato in onda martedì 12 febbraio su Rai1, ha fatto il ...

Mia Martini - ascolti strepitosi Per il film sulla cantante : quasi 8 milioni di spettatori : Il film "Io sono Mia" incentrato sulla vita di Mia Martini è stato un successo strepitoso. Gli ascolti di Rai 1 per quanto riguarda la serata di ieri 12 febbraio il film su Mia Martini, infatti, ha coinvolto quasi 8 milioni di spettatori, sfiorando uno share del 31%. L'intera rappresentazione è stata incentrata sulla biografia della famosa cantante e su tutti i problemi che ha dovuto affrontare....Continua a leggere

Activision Blizzard conferma il licenziamento di quasi 800 Persone tra le lacrime e gli abbracci degli impiegati : I rumor degli scorsi giorni hanno infine ricevuto conferma: Activision Blizzard ha annunciato ufficialmente il taglio di circa l'8% del proprio staff.Come riportato da Eurogamer.net, si tratta di quasi 800 persone, per la precisione circa 770. Secondo i report di Kotaku, a farne le spese saranno impiegati di Activision, Blizzard, King e team particolari come High Moon Studios.Particolarmente significativo un report di Jason Schreier di Kotaku ...

Per Albiol stagione quasi finita : fuori due mesi : Per il Corsport sono quattro Per il Corriere dello Sport i mesi di stop sono quattro; per tutti gli altri sono due. Sta di fatto che Raul Albiol giocherà poco da qui alla fine della stagione. Potrebbe rientrare a metà aprile. Se il Napoli dovesse andare avanti in Europa League, lo spagnolo potrebbe tornare utile nella fase finale. Altrimenti, se dovessero rivelarsi azzeccate le pessimistiche previsioni del Corsport, allora se ne riparlerà ...

Abruzzo - il centrodestra vede la vittoria |Centrosinistra staccato di oltre 15 punti |Crollo M5s : in un anno Perso quasi il 20% : Secondo la prima proiezione Swg per La7, le elezioni per eleggere il nuovo governatore dell'Abruzzo premiano il candidato del centrodestra Marco Marsilio che sfonda quota 48,9%. Centrosinistra intorno al 28,7% con Giovanni Legnini, M5s fermo al 21,2% con Sara Marcozzi. Il Movimento un anno fa aveva sfiorato il 40%

Sanremo - ascolti flop Per la finale. Persi quasi due milioni di telespettatori : Sono stati altalenanti e instabili gli ascolti di Sanremo 2019 . Rispetto allo scorso anno, infatti, la seconda edizione della kermesse condotta da Claudio Baglioni non ha raggiunto le vette sperate ...

Rugby - Sei Nazioni 2019 : Italia-Galles. La forza dell’Olimpico Per tentare un’impresa quasi impossibile : Una mission impossible. La quarta forza del mondo contro la quindicesima. Una squadra che, tra Test Match e Sei Nazioni, si è aggiudicata le ultime dieci partite consecutive, contro una che nel torneo non vince addirittura dal 2015. C’è davvero poco da fare, sulla carta oggi dovrebbe essere il solito scenario: arriva il debutto casalingo nel 2019 per la Nazionale italiana di Rugby che attende allo Stadio Olimpico di Roma il Galles. Gli ...