Per il Napoli non cambia niente, ha sempre pagato l’Irap sulle plusvalenze

ilnapolista

: Orso d’argento per la migliore sceneggiatura!!! Dedico questo premio alle ONG che salvano vite nel Mediterraneo e a… - robertosaviano : Orso d’argento per la migliore sceneggiatura!!! Dedico questo premio alle ONG che salvano vite nel Mediterraneo e a… - NicolaMorra63 : 30 uomini della #camorra in meno in libertà, più libertà e sicurezza per #Napoli. Lo #Stato combatte la #Mafia, ed… - rubio_chef : “Vi invito a non stare zitti, a farci sentire. Io non ho ricette, non ho soluzioni, credo però la prima cosa sia ch… -

(Di lunedì 18 febbraio 2019) L’ordinanza della Cassazione Che cosaper ilcon l’ordinanza della Corte di Cassazione? Non. L’ordinanza della Corte di Cassazione, come scrive Pippo Russo su calciomercato.comha messo il punto finale sulla questione dell’inquadramento fiscale delleda calciomercato e della loro classificazione nei bilanci delle società: si tratta di proventi ordinari nella gestione dell’attività economica, e non certo straordinario come sarebbe per esempio la plusvalenza da cessione di un capannone industriale o di un terreno agricolo. E dunque, i proventi da plusvalenza nella cessione dei diritti pluriennali di calciatori vanno tassati tramite applicazione dell’Imposta RegionaleAttività Produttive (Irap).E conclude: “si tratta di una novità dagli effetti potenzialmente micidiali, soprattutto per quelle società che ...