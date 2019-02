Partenza giusta Ferrari | Vettel il più veloce

Quota 100 - Salvini presenta il provvedimento : “Lo dedico alla Fornero. Punto di Partenza per un’Italia più giusta” : “Sono felice. Tanto impegno ma ci siamo, dalle parole ai fatti. Ci dicevano che non si poteva, diritto alla pensione per un milione di italiani contiamo possa trasformarsi in diritto al lavoro per un altro milione di italiani che non deve scappare all’estero”. Lo dice il vicepremier Matteo Salvini dopo il varo del ‘decretone’ su reddito di cittadinanza e Quota 100 sulle pensioni. “Quota 100 non prevede nessuna ...