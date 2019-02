Parigi | donna trovata decapitata in casa | la testa messa nel forno

Blastingnews

(Di lunedì 18 febbraio 2019) Una storia dell'orrore quella successa ail 17 febbraio, unadi 60 anni è stataine laè stata rinvenuta neldell'appartamento. Per il delitto è stato fermato il figlio di 33 anni con problemi psichiatrici molto seri, l'appartamento della vittima si trova in rue Teophile Roussell, nel 12esimo distretto didi 60 anninel suo appartamento L'altro figlio della vittima, non sentendo più la madre, ha deciso di recarsi asua ed è li che ha rinvenuto il corpo senza vita. La madre 60enne, senza più la, era riversa in terra circondata da diversi coltelli. Le forze dell'ordine francesi hanno così aperto subito un'inchiesta, il figlio che ha chiamato i soccorsi ha fin da subito messo la polizia sulle tracce del fratello malato psichiatrico (affetto da schizofrenia). Già lo scorso ottobre, il presunto ...