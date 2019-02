Paola Caruso incontrerà la madre biologica | a breve il test del DNA

Paola Caruso - a Domenica Live la presunta madre biologica : "Voglio fare il test del dna" : Una donna ha raccontato la sua storia a Barbara d'Urso e sono tante le coincidenze con quella della showgirl adottata alla...

Paola Caruso - mamma biologica intervista : “Mi ha detto che eri morta” : intervista alla vera madre di Paola Caruso a Domenica Live La presunta mamma biologica di Paola Caruso ha deciso di rilasciare un’intervista (senza mostrare il volto) a Domenica Live. È convinta che sia veramente lei sua figlia e che suo padre potrebbe essere un famoso calciatore del Catanzaro, che ha dovuto lasciare la città per […] L'articolo Paola Caruso, mamma biologica intervista: “Mi ha detto che eri morta” proviene ...

Paola Caruso a pochi giorni dal parto : "Sarò una mamma single ma felice" : Paola Caruso si accinge a dare alla luce il suo primo figlio. Con la gravidanza, scoperta mentre partecipava come concorrente a Pechino Express, che giungerà a termine fra pochi giorni, la showgirl calabrese ha rilasciato un'intervista al settimanale Nuovo per parlare degli ultimi risvolti della propria vita privata. Per quanto riguarda la discussione con Francesco Caserta, che lei ritiene essere il padre del nascituro, ha affermato: Farò ...

Paola Caruso organizza una festa per il bimbo in arrivo : Paola Caruso, ex "Bonas" di Avanti un altro, quiz condotto da Paolo Bonolis, ha organizzato una festa in onore del figlio in arrivo. Nonostante la 34enne stia attraversando una fase piuttosto tormentata della sua vita privata, durante l'evento si è mostrata decisamente raggiante, fasciata in un abito blu che ne ha esaltato le forme generose donatele dalla gravidanza. In questo periodo, infatti, l'ex concorrente dell'Isola dei Famosi si sta ...