Palermo | scoperta centrale della droga | otto arresti Spacciavano anche davanti a una

(Di lunedì 18 febbraio 2019) I carabinieri hanno sgominato, nel corso di un’operazione antidenominata in codice Pellicano, unadi spaccio in via Brigata Aosta, nella periferia orientale di. Il gip del Tribunale diha firmato una misura cautelare nei confronti dipersone, tre dei quali minorenni. Sono accusati a vario titolo di spaccio di sostanze stupefacenti, evasione e violazione degli obblighisorveglianza speciale. L’indagine, iniziata nel 2018 nel palazzo di ferro al centro di diversi, continue aggressione esparatorie, ha permesso di scoprire la presenza di una piazza dove sicrack, cocaina ed hashish.L'articoloa una bambina proviene da Il Fatto Quotidiano.