Palermo | la famiglia Mirri salva il club dalla penalizzazione

Palermo - oscuro affare di famiglia : ex militare ucciso a coltellate da moglie e due figli : "Mio marito era un violento": un affare di famiglia dai contorni ancora incerti, è stato 'risolto' tra stretti congiunti, forse non in un impeto di follia condivisa, ma in esecuzione a un piano premeditato. Ha confessato Salvatrice Spataro, casalinga di 45 anni, e con lei, a seguire, due dei suoi quattro figli, Vittorio di 21 e Mario di 20. Insieme, nella notte tra venerdì e sabato, hanno ucciso Pietro Ferrera, 45 anni, capofamiglia, ...