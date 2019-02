Palermo | club salvato da Damir con un accordo da 2 | 8 milioni

Serie B : a Palermo c'è l'accordo per la cessione del club - rimonta spettacolare del Lecce : In Serie B ieri si sono svolte diverse gare valide per la 24a giornata di campionato, che chiuderà i battenti oggi 18 febbraio con il posticipo serale Crotone-Pescara, in programma alle ore 21. In testa spiccano le vittorie di Lecce e Verona che hanno consolidato le loro posizioni in classifica, al termine di due gare molto combattute e spettacolari. Lecce, dallo 0-2 al 3-2 Soprattutto, i giallorossi di mister Liverani si sono resi protagonisti ...

Il Palermo è ‘salvo’ - trovato l’accordo con la Damir srl : il comunicato ufficiale del club rosanero : Il club rosanero ha reso noto di aver trovato un accordo ufficiale con la Damir srl, utile per proseguire l’attuale stagione sportiva “La soluzione individuata per salvare il Palermo da una grave penalizzazione spero che sia segnale e fautrice di una vera svolta. Confermo l’importanza e la disponibilità per una collaborazione con FGCI e Lega Calcio per superare confusione e incertezze sulla proprietà“. Lo scrive ...

Palermo - la cordata inglese cede il club a Daniela De Angeli : Questo il comunicato della cordata: 'Dopo una lunga riflessione, Sport Capital Group ha concordato la vendita della squadra di calcio Us Città di Palermo. A seguito di discussioni con gli investitori ...

Clamoroso Palermo - il club torna a Maurizio Zamparini : “A seguito di eventi nelle ultime settimane che hanno impedito il rilancio della Società US Città di Palermo, la Società ha deciso di accettare una proposta di vendita per valore nominale del Palermo Football club SpA, US Città di Palermo SpA e Mepal Srl, ad un gruppo guidato dallo storico management team, dott.ssa De Angeli. Note di prestito e i debiti associati alla struttura delle transazioni saranno regolati allo stesso ...

Palermo - la proprietà inglese annuncia la cessione del club : Nuova cessione Palermo – Con un comunicato pubblicato sul listino Nex della borsa di Londra, la proprietà inglese del Palermo, la Sport Capital group, ha annunciato di avere ceduto il 100% delle azioni del Palermo a Daniela De Angeli. Come riporta l’ANSA, la nuova proprietaria del Palermo è la storica amministratrice di Maurizio Zamparini. La […] L'articolo Palermo, la proprietà inglese annuncia la cessione del club è stato ...

Terremoto Palermo - gli inglesi mollano club rosanero : "Il punto fermo e' che la proprieta' attuale ha tutto l'interesse a disimpegnarsi". Con questa dichiarazione rilasciata ai microfoni di Trm Emanuele Facile, amministratore delegato del Palermo, annuncia che il club rosanero e' in vendita. Nemmeno due mesi dopo avere annunciato l'acquisto del club, gli inglesi mollano tutto.

Calcio - caos Palermo : club in bilico tra il fallimento e una nuova proprietà : Proprio questa mattina è stata depositata un'interrogazione parlamentare 'per accendere i riflettori della politica su una situazione che a Palermo potrebbe precipitare nel giro di pochissimo tempo e ...

Follieri a Palermo - vuole acquistare il club : E' arrivato a Palermo l'imprenditore foggiano Raffaello Follieri, che in questi giorni ha ribadito la sua intenzione di acquistare la squadra di calcio del Palermo. Il finanziere ha in programma una serie di incontri, anche se non e' dato sapere con chi, che potrebbero essere funzionali al passaggio di proprieta'. Ai cronisti che lo hanno atteso all'aeroporto di Punta Raisi l'imprenditore non ha voluto rilasciare dichiarazioni.

Palermo già spacciato? Il club smentisce con un comunicato : Città di Palermo SpA, Palermo Football club SpA, Sport Capital Group Investments Ltd, gli amministratori sono John Treacy, Clive Richardson ed Emanuele Facile. Mepal Srl è detenuta al 100% da Sport ...

Cessione Palermo - il presidente Gravina avvisa il club rosanero : E’ arrivata la richiesta di massima attenzione e vigilanza inoltrata del sindaco di Palermo Leoluca Orlando a dicembre in riferimento alla Cessione dei rosanero da Maurizio Zamparini ad investitori inglesi, Gravina è pronto a verificare la situazione, a darne notizia è lo stesso sindaco Orlando attraverso Twitter. “Sulle vicende del Palermo massima attenzione da parte della Figc confermata dal presidente Gravina. Palermo merita ...