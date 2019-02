Padova | dopo lite con la moglie figlio di boss pentito si toglie la vita | in casa 104 armi

Padova : carabiniere va in pensione ma muore dopo pochi giorni tra le braccia della moglie : Una storia decisamente molto triste quella che si è verificata nei giorni scorsi nella provincia di Padova . Un uomo, di appena cinquantaquattro anni, Pierantonio Garbin, è deceduto pochi giorni dopo essere arrivato alla tanto "agognata" pensione . L'uomo, carabiniere del piccolo comune di Conselve, aveva raggiunto da pochi ssimo l'età per poter andare in pensione , ma purtroppo è morto a causa di un improvviso arresto cardiaco mentre si trovava ...

Rugby – TOP12 - l’Argos Petrarca Padova abdica dopo 9 mesi in vetta : Valorugby Emilia chiude il 2018 in vetta : Toscana Aeroporti I Medicei batte 14-9 Argos Petrarca Padova che dopo 9 mesi consecutivi passati in vetta alla classifica abdica in favore di ValoRugby Emilia dopo nove mesi consecutivi in vetta alla classifica del massimo campionato, i Campioni d’Italia in carica dell’Argos Petrarca Padova abdicano, nell’ultima partita del 2018, fermati al “Lodigiani” di Firenze dai Toscana Aeroporti I Medicei che, vincendo 14-9, rilanciano le proprie ...