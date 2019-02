Oroscopo marzo | previsioni Vergine | si lascerà andare ai sentimenti

Oroscopo marzo - previsioni Leone : sarà un mese di transizione e di riflessioni : Per voi del segno del Leone, questo mese di marzo sarà un periodo di riflessioni, di autoanalisi, di preparazione, in vista di un periodo successivo più scoppiettante e vivace, come lo sarà poi quello di aprile. Sarete più propensi a misurare una relazione, una proposta di lavoro, qualsiasi cosa che metterà in moto le vostre meningi per valutare i pro e i contro e, contrariamente a quanto ci si può aspettare, voi saprete farlo con rapidità e ...

Oroscopo marzo - previsioni Cancro : sarà tempo di evoluzioni : sarà un mese di marzo ottimo, pieno di iniziative interessanti, soddisfazioni al lavoro e di grande fecondità. Potrebbe essere il mese ideale per provare a farsi una famiglia oppure ad intraprendere un nuovo incarico lavorativo o semplicemente un nuovo lavoro. Avete atteso con pazienza che arrivasse il vostro momento ed eccolo qui, pronto per essere vissuto al massimo delle vostre potenzialità. Amore e affetti Il periodo di complessiva ...

Oroscopo marzo - previsioni Gemelli : sarete messi alla prova : Per voi del segno dei Gemelli, questo marzo sarà un mese che non lascerà tregua a causa delle difficili prove a cui verrete sottoposti. D'altro canto, però, invece di prenderla negativamente, potreste ribaltare la situazione a vostro vantaggio e rendere queste sfide dei veri e propri stimoli per continuare a lottare. Voi siete dei guerrieri, ma sempre col sorriso sulle labbra, quindi questo mese rimboccatevi le maniche e non mollate, ma fate ...

Oroscopo marzo - previsioni per il Toro : occorre seguire l'istinto : Ci sarà aria di cambiamento per i nati sotto il segno del Toro nel mese di marzo. La cosa che dovete fare è andare incontro ai vari cambiamenti ed immergervi completamente. Per farlo vi basterà solamente essere del tutto privi di programmi predefiniti, e di fidarvi dell'istinto: sarà lui che deciderà cosa fare, quando e in che modo. Con questa intraprendenza e questa imprevedibilità potreste davvero regalarvi un marzo unico ed un inizio ...

Oroscopo dal 25 febbraio al 3 marzo : Ariete perplesso - Acquario al 'top' : La settimana dal 25 febbraio al 3 marzo non sarà molto favorevole per i segni d'acqua, mentre quelli d'aria avranno successo sia in campo amoroso che in quello lavorativo. I segni che avranno più guadagni saranno: Gemelli, Toro, Bilancia e Acquario. Oroscopo dall'Ariete alla Vergine Ariete: troverete delle perplessità a livello sentimentale, e ciò potrebbe facilmente favorire delle incertezze sul partner che si intensificheranno in alcune ...

Oroscopo marzo - previsioni Ariete : ottimismo e opportunità lavorative : Il mese che vi state lasciando alle spalle è completamente diverso da marzo. Per voi dell'Ariete il mese di marzo rappresenta la calma contro l'inquietudine di febbraio. Sarà il momento di concedervi del relax soprattutto dal punto di vista mentale. Forse una occasione di velata nostalgia potrebbe verificarsi nella seconda settimana del mese, ma voi sarete pronti per affrontare tutto ciò che vi si para davanti con grinta. Amore e affetti Se ...

Oroscopo marzo : segni di acqua brillanti - quelli di terra riflessivi : L'affacciarsi della primavera porterà con sé nuove prospettive di vita, e ogni segno vivrà questo nuovo inizio con le proprie caratteristiche peculiari. Ad ogni modo, ci sono dei miglioramenti che daranno slancio alla vitalità. Di seguito, le previsioni del mese di marzo 2019 per i segni di aria, acqua, terra e fuoco. segni di aria e segni di acqua I segni di aria come il Gemelli, la Bilancia e l'acquario avranno di che decidere cosa fare di ...

Oroscopo dal 4 al 10 marzo : al via i progetti lavorativi per i Pesci : La settimana che va dal 4 al 10 marzo 2019 troviamo Mercurio, Nettuno ed il Sole nel segno dei Pesci. Venere in Acquario e Giove in Sagittario. Urano retrogrado in Ariete riprenderà il moto diretto nei gradi del Toro. Nodo Lunare in Cancro nella decima casa e Marte in Toro. Plutone e Saturno in Capricorno, mentre La Luna danzerà dal segno dell'Acquario a quello del Toro. Di seguito troverete le previsioni per i 12 segni zodiacali. Toro ...

Oroscopo di marzo : in amore ottimo mese per Sagittario - Capricorno - Vergine - Toro e Pesci : Le previsioni astrali per il terzo mese del 2019 risultano estremamente positive per i nati sotto i segni di Pesci, Toro, Capricorno, Sagittario e Vergine che vivranno trenta giorni particolarmente rosei e felici soprattutto per quanto concerne le relazioni amorose. Per i suddetti segni bene anche gli affari e la salute. Ci saranno giorni migliori, invece, per i segni zodiacali di Leone e Acquario che dovranno affrontare piccole questioni ...

